Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут проблемы на этой неделе

Известный астролог Павел Глоба рассказал о том, что на второй неделе июля представителей многих знаков Зодиака ждет финансовая стабильность и разрешение проблем. Однако специалист ожидает проблем в личной жизни.

Так, Овнам Глоба рекомендует проявлять настойчивость и смело бороться за свои принципы.

Тельцам, напротив, астролог советует отдохнуть и подумать о своем.

Близнецов, по мнению специалиста, ждет сложная неделя, насыщенная профессиональными обязанностями, а Ракам рекомендуется несколько раз подумать, прежде чем браться за что-то новое.

Львы испытают на себе негативное влияние периода. Из-за спешки возможно ухудшение отношений с окружающими, хотя их советы будут очень ценны. Для Дев Павел Глоба прогнозирует неожиданные встречи и знакомства, и рекомендует не забывать о своих домашних обязанностях.

Весам придется посмотреть на ситуацию по-другому. Возможно плохое настроение, из-за которого могут сместиться планы.

Скорпионов ждет удачная неделя. В этот период представителям этого знака предоставится возможность решить финансовые проблемы.

Стрельцов ждет удача в личной сфере, но Глоба советует им проявить внимательность.

Ревность Козерогов может привести к тому, что в этот период будут страдать их вторые половинки, а Водолею смогут воплотить в жизнь заветные мечты.