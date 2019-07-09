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Красиво и женственно! Эстонская актриса показала ноги от ушей

Marta Laan

ФОТО: Erlend Štaub

Актриса Марта Лаан (34) опубликовала фото с берегов прекрасного Средиземного моря.

Лаан поделилась фотографией в Instagram и ей можно позавидывать, учитывая погоду этим летом в Эстонии. Также представительницы прекрасного пола могут позавидовать прекрасной фигуре актрисы и ее длинным ногам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansambel laine. #vahemeri 💙 🐢

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С 2010 года Марта Лаан играет в труппе Эстонского драматического театра. В 2017 году она приняла участие в шоу канала TV3 «Su nägu kõlab tuttavalt ».

Лаан сыграла в фильме «Mina olin siin» и участвовал в нескольких эстонских сериалах, таких как «Kättemaksukontor», «Kodu keset linna», «Ohtlik lend» ja «ENSV».

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