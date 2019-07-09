Красиво и женственно! Эстонская актриса показала ноги от ушей

Актриса Марта Лаан (34) опубликовала фото с берегов прекрасного Средиземного моря.
Лаан поделилась фотографией в Instagram и ей можно позавидывать, учитывая погоду этим летом в Эстонии. Также представительницы прекрасного пола могут позавидовать прекрасной фигуре актрисы и ее длинным ногам.
С 2010 года Марта Лаан играет в труппе Эстонского драматического театра. В 2017 году она приняла участие в шоу канала TV3 «Su nägu kõlab tuttavalt ».
Лаан сыграла в фильме «Mina olin siin» и участвовал в нескольких эстонских сериалах, таких как «Kättemaksukontor», «Kodu keset linna», «Ohtlik lend» ja «ENSV».