Апартаменты у моря и роскошные особняки: как выглядят дома российских звезд в Юрмале?

Ежегодно звезды российской эстрады приезжают в Юрмалу. Поэтому не удивительно, что многие из них приобрели недвижимость в латвийском курортном городе, пишет Rus.Tvnet.lv.

В Булдури, в новом проекте Riviera расположены квартиры, которые принадлежат Борису Моисееву и стилисту Сергею Звереву, так пишут российские СМИ.

Из роскошных апартаментов открывает вид на Лиелупе и небольшие острова. Хотя не сообщается сколько заплатил Зверев, но Моисеев когда-то за свою квартиру (77 квадратных метров) отдал 240 тысяч евро. В целом, цены в комплексе Riviera колеблются от 220 до 330 тысяч евро.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

Актер Владимир Винокур, певец Валерий Сюткин, ведущий Александр Масляков и актриса Ольга Будина поселились в элитном проекте Marienbāde, который расположен в Лиелупе. До моря примерно 70 метров, а ближайшая река расположена всего в 10 минутах. Цены на квартиру в этом комплексе колеблются от 230 тысяч до 1 миллиона евро.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

Недалеко от концертного зала "Дзинтари" расположен один из самых дорогих многоквартирных домов в Юрмале - Jūrmalas vilnis. Здесь живет юморист Геннадий Хазанов, Клара Новикова, композитор Аркадий Укупник, актер Антон Табаков и музыкант Леонид Агутин.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

В Дзинтари в комплексе жилых домов Dzintaru rezidence находится недвижимость композитора Игоря Николаева, который в этом году вместе с дочерью часто посещает лесной парк в Дзинтари. Также там расположена четырехкомнатная квартира певицы Ларисы Долиной, которую она приобрела за 1,25 миллиона евро, а двухкомнатную за 410 тысяч евро. Квартиру поменьше она приобрела для своей дочери еще до рождения внучки, чтобы дочь во время беременности могла отдыхать на море.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

Несколько лет подряд Алла Пугачева с семьей оставалась на вилле "Марта", которая расположена в Булдури. Это один из самых дорогих особняков в Юрмале, который когда-то принадлежал бывшему совладельцу банка "Parex" Виктору Красовицкому. Как указано в объявлении компании Baltic Sotheby's International Realty у виллы шесть спален. Их общая площадь 2387 квадратных метров. Хотя Примадонна в этому году отдыхает в Юрмале, на данный момент точно не известно, где она остановилась.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Знаменитый российский актер Эммануил Виторган сам публично пару лет назад признался, что приобрел имущество на ул. Театра, недалеко от улицы Йомас. У дома расположен красивый сад и бассейн. Примечательный факт, что дом, где актер проживает вместе с супругой, является архитектурным памятником.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

В Юрмале также находится особняк латвийской певицы и любимицы россиян Лаймы Вайкуле.