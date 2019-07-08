Пн, 8.07.2019
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  • Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с ее псом такое, что та смеялась до слез

Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с ее псом такое, что та смеялась до слез
ФОТО!

ФОТО: Reddit

Данная история учит формулировать свои просьбы настолько четко, насколько это только возможно, передает Лайф.

На Reddit появился пост, который вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным. В нем хозяйка собаки делится результатом неудачного, но очень смешного похода к собачьему парикмахеру.

Я забрала собаку от грумера и зашлась от смеха. Похоже, он не совсем понял мою просьбу и сделал псу эту чудовищную стрижку,

- рассказала она.

ФОТО: Reddit

В комментариях у владелицы собаки сразу же стали интересоваться, какова же была просьба, если её можно было понять настолько неправильно. Оказалось, девушка хотела, чтобы подстриженное тело собаки плавно переходило в бритые ноги. Этот нюанс тоже принялись бурно обсуждать.

Понимание плавности у грумера немного... жестковато!

- добавила она. 

Хозяйка поделилась, что пса зовут Кевин и у него такая длинная шерсть на лапах, что каждое лето приходится ее состригать, чтобы ему не было жарко. Никогда с этим не было проблем, но в этот раз что-то пошло не так. Пользователи оценили выражение морды Кевина:

У моего бывшего было АБСОЛЮТНО ТАКОЕ ЖЕ выражение лица, когда он уходил из парикмахерской с неудачной прической! 

Он выглядит так, будто в городе был потоп из средства для удаления волос, а он просто решил подождать, пока все не уляжется!

ФОТО: Reddit

Грумер понял, что стрижка не удалась, и не взял денег с хозяйки Кевина. Ей даже предложили все исправить бесплатно. Но она решила не лишать себя такого удовольствия — видеть своего пса с уморительной прической.

Я опаздывала, и, думаю, стрижка слишком смешная, чтобы ее исправлять. А Кевину все равно!

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