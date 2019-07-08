Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с ее псом такое, что та смеялась до слез
Данная история учит формулировать свои просьбы настолько четко, насколько это только возможно, передает Лайф.
На Reddit появился пост, который вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным. В нем хозяйка собаки делится результатом неудачного, но очень смешного похода к собачьему парикмахеру.
Я забрала собаку от грумера и зашлась от смеха. Похоже, он не совсем понял мою просьбу и сделал псу эту чудовищную стрижку,
- рассказала она.
В комментариях у владелицы собаки сразу же стали интересоваться, какова же была просьба, если её можно было понять настолько неправильно. Оказалось, девушка хотела, чтобы подстриженное тело собаки плавно переходило в бритые ноги. Этот нюанс тоже принялись бурно обсуждать.
Понимание плавности у грумера немного... жестковато!
- добавила она.
Хозяйка поделилась, что пса зовут Кевин и у него такая длинная шерсть на лапах, что каждое лето приходится ее состригать, чтобы ему не было жарко. Никогда с этим не было проблем, но в этот раз что-то пошло не так. Пользователи оценили выражение морды Кевина:
У моего бывшего было АБСОЛЮТНО ТАКОЕ ЖЕ выражение лица, когда он уходил из парикмахерской с неудачной прической!
Он выглядит так, будто в городе был потоп из средства для удаления волос, а он просто решил подождать, пока все не уляжется!
Грумер понял, что стрижка не удалась, и не взял денег с хозяйки Кевина. Ей даже предложили все исправить бесплатно. Но она решила не лишать себя такого удовольствия — видеть своего пса с уморительной прической.
Я опаздывала, и, думаю, стрижка слишком смешная, чтобы ее исправлять. А Кевину все равно!