Пн, 8.07.2019
Это невероятно! Вечеринка Sky Garden в Таллинне собрала всех сногосшибательных красоток СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Дима устроил личную жизнь»: друг Шепелева рассказал о его новой возлюбленной

«Дима устроил личную жизнь»: друг Шепелева рассказал о его новой возлюбленной

Дмитрий Шепелев

ФОТО: Instagram

36-летний Дмитрий Шепелев недолго был одиноким после смерти гражданской жены Жанны Фриске. Телеведущий встречается с 36-летней Екатериной Тулуповой, рассказывает Cosmo.

Дмитрий Шепелев овдовел в 2015 году. С Жанной Фриске они не были официально расписаны, но перед смертью телеведущий сделал любимой предложение, на которое, по его словам, она ответила согласием. Пожениться пара не успела: состояние артистки ухудшилось, и вскоре ее не стало.

После смерти Жанны шоумен долгое время был одинок. Но в прошлом году в его жизни появилась новая любовь — дизайнер Екатерина Тулупова.

Екатерина Тулупова

ФОТО: Instagram

У избранницы телеведущего есть дочь Лада от прошлых отношений. Девочка — ровесница сына Дмитрия и Жанны, шестилетнего Платона. Малыши подружились и хорошо ладят.

«Дима устроил личную жизнь, но официально оформлять отношения не спешит», — рассказал «КП» коллега Шепелева. Сейчас Дмитрий и Екатерина с детьми проводят отпуск в Италии.

Дмитрий Шепелев на отдыхе

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ