«Дима устроил личную жизнь»: друг Шепелева рассказал о его новой возлюбленной

36-летний Дмитрий Шепелев недолго был одиноким после смерти гражданской жены Жанны Фриске. Телеведущий встречается с 36-летней Екатериной Тулуповой, рассказывает Cosmo.
Дмитрий Шепелев овдовел в 2015 году. С Жанной Фриске они не были официально расписаны, но перед смертью телеведущий сделал любимой предложение, на которое, по его словам, она ответила согласием. Пожениться пара не успела: состояние артистки ухудшилось, и вскоре ее не стало.
После смерти Жанны шоумен долгое время был одинок. Но в прошлом году в его жизни появилась новая любовь — дизайнер Екатерина Тулупова.
У избранницы телеведущего есть дочь Лада от прошлых отношений. Девочка — ровесница сына Дмитрия и Жанны, шестилетнего Платона. Малыши подружились и хорошо ладят.