Тебе показалось! Модель у бассейна похвасталась купальником, которого совершенно не видно
Австралийская блогер Тэмми Хемброу похвасталась соблазнительной фигурой в отпуске.
25-летняя фитнес-блоге и мать близнецов из Австралии Тэмми Хемброу не прекращает радовать своих подписчиков горячими фото в Instagram, где за ней следят свыше девяти миллионов человек.
Недавно Тэмми решила отправиться в отдых на Бали, поэтому количество жарких фото увеличилось. Модель, которая воспитывает двоих малышей, выглядит действительно очень эффектно в бикини, которого практически не видно!
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