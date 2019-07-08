Пн, 8.07.2019
Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Тебе показалось! Модель у бассейна похвасталась купальником, которого совершенно не видно

Тебе показалось! Модель у бассейна похвасталась купальником, которого совершенно не видно
ГОРЯЧО!

Tammy Hembrow.

ФОТО: Scanpix/Capital Pictures / FS/ADM/Capital Pictures

Австралийская блогер Тэмми Хемброу похвасталась соблазнительной фигурой в отпуске.

25-летняя фитнес-блоге и мать близнецов из Австралии Тэмми Хемброу не прекращает радовать своих подписчиков горячими фото в Instagram, где за ней следят свыше девяти миллионов человек. 

Недавно Тэмми решила отправиться в отдых на Бали, поэтому количество жарких фото увеличилось. Модель, которая воспитывает двоих малышей, выглядит действительно очень эффектно в бикини, которого практически не видно! 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ