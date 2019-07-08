Настя Ивлеева рассказала про «кокаиновую диету»

Известная российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткое время. Несколько месяцев назад в СМИ распространилась информация, что блондинка подсела на наркотики, пишет Экспресс газета.
Однако ведущая «Орла и решки» утверждает, что все дело не в «кокаиновой диете», как утверждают некоторые журналисты, а в здоровом завтраке.
«К слову о моем похудении, если можно так сказать. Короче, мое утро начинается не с "кокаиновой диеты", как пишут многие, а с правильного завтрака — омлетика, сельдереевого сочка, и кофеечка», — сказала Ивлеева.
Напомним, слухи о том, что Анастасия подсела на запрещенные вещества, стали распространяться после съемок «Туристической полиции». «Тяжелая кокаиновая зависимость Ивлеевой ставит под вопрос ее карьерные перспективы, продюсеры очень это не любят», — указал тогда Telegram-канал «Только никому...»
Сама Анастасия Ивлеева поначалу матом отреагировала на новость о своей наркозависимости, однако потом успокоилась и даже решила пошутить. Вскоре она выложила в свой аккаунт в Instagram свое фото, где ее нос, якобы, испачкан кокаином, а также опубликовала фрагмент из песни «Снег кружится».