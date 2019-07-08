Старшая дочь Веры Брежневой впервые показала возлюбленного

18-летняя наследница певицы давно живет в США. Соня часто рассказывала подписчикам об успехах в учебе, но молчала о сердечных делах. Теперь же девушка поделилась совместными снимками с избранником, хотя не назвала его имени, пишет Стархит.
У Веры Брежневой две дочери: младшей Саре всего девять, а старшей Соне — 18. Киперман живет вдали от семьи с тех пор, как переехала в Америку получать образование. Певица доверяет наследнице и не переживает за ее судьбу. «У нее большие планы на будущее, а я ее во всем поддерживаю», — отмечала Брежнева.
Недавно звездная мама присутствовала на выпускном Сони, с трудом сдерживая слезы в этот трогательный момент. Абитуриентка поступила в гуманитарный колледж штата Калифорния. Но многих поклонников интересовало, есть ли в жизни девушки молодой человек. Оказалось, старшая дочь Брежневой действительно не одинока. Вчера она опубликовала романтичное фото с кудрявым темноволосым юношей, однако не раскрыла его имя.
«Один из редких милых снимков, где мы вместе»,
— пояснила Соня.
Кадр высоко оценили подписчики Киперман, отметив, что девушке повезло с симпатичным бойфрендом. Многие подчеркнули, что Соня на снимке — копия мамы. «Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут», — писали комментаторы.
Кроме того, поклонники предположили, что для мамы Сони фотографии не стали новостью: родственницы делятся секретами и, несмотря на жизнь в разных странах, всегда находятся в курсе дел друг друга. Вера Брежнева прилетает к наследнице, хотя с трудом может найти время на дальние поездки из-за загруженного графика. Так, весной певица устроила дочке настоящий сюрприз, лично поздравив ее с днем рождения в Калифорнии.
Вера подчеркивала, что всегда готова помочь наследнице, но главные решения в жизни Соня принимает сама, без вмешательства мамы. При этом Брежнева не боится, что дочка решит рано создать семью.
«Я стараюсь не лезть в ее личные дела. Я сама родила в 19, было бы странно, если бы я говорила дочери потерпеть с внуками, но думаю, она сама пока не собирается. Надо погулять, и правильно»,
— рассуждала артистка в программе «Ты не поверишь!».