Cделано неожиданное заявление о четвертой беременности Кейт Миддлтон

Слухи о новой беременности Кейт Миддлтон появляются, кажется, еженедельно. Однако эксперты призывают светских обозревателей умерить пыл. По их мнению, шансы герцогини Кембриджской обзавестись ребенком в 2019 году значительно снизились, пишут Дни.ру.
Церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл прошла под пристальным внимаем британской прессы. Поводом для обсуждения стали в том числе принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.
Светские обозреватели проанализировали снимок, на котором запечатлена чета. По мнению экспертов, мимика Миддлтон говорит о том, что герцогиня была не в своей тарелке.
Этого было достаточно для того, чтобы ведущая букмекерская контора Coral сделала неожиданное заявление о возможном пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Эксперты сократили шансы на то, что герцог и герцогиня объявят о четвертой беременности в течение года, пишет Express.
В феврале 2019 года Кейт Миддлтон намекнула, что желает завести еще одного ребенка. В июне было найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной.
Оказывается, она вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна. По данным близких к королевской семье источников, жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Кейт Миддлтон очень плохо переносит и езду в карете.