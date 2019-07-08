Транжиры по жизни. Как тратят деньги разные знаки Зодиака

Овен. Нужно найти правильного партнера, чтобы растратить всё до копейки.

Овны умеют зарабатывать деньги, но абсолютно не умеют их тратить. О завтрашнем дне не задумываются — транжирят всё, что есть. Прирожденным лидерам Овнам нужен надежный партнер, которому они могли бы доверить управление своими финансами. Тогда Овны сконцентрируются на зарабатывании, а покупки будет совершать за них ответственное лицо.

Телец. Умеет копить, если найдет свое дело.

Представители этого знака очень практичны и умеют правильно откладывать заработанные средства. Но для финансовой успешности Тельцам необходимо найти свое призвание. Только тогда их упорство будет работать в правильном направлении и деньги будут сами идти в руки.

Близнецы. Могут хорошо зарабатывать интеллектуальным трудом, но нуждаются в контроле за финансами

Деньги не играют главную роль в жизни Близнецов. Им важнее творчество, общение, насыщенное времяпрепровождение. Могут зарабатывать своим умом, но как копить — не знают. Им нужен человек, который мог бы направлять их финансовый поток, пока Близнецы творят.

Рак. Не верит в себя, поэтому с деньгами отношения не слишком идеальные.

Раку сложно открыться людям и принимать их помощь. Как отмечает астролог Александр Безбородный, деньги и успех придут к представителям этого знака, если они поверят в себя и начнут доверять окружающим. Закрытость Раков не дает им транжирить деньги, но и много зарабатывать не позволяет.

Лев. Увлечение предметами роскоши может стать проблемой.

Львам нужно всё самое лучше, а значит — самое дорогое. Из-за этого все деньги, которые Львы умеют зарабатывать, уходят на бесполезные, но роскошные вещи. Чрезмерные траты не позволяют накопить средства на что-то действительно нужное и серьезное. Как только Лев перестанет стремиться к подчеркиванию своей статусности, деньги встанут на его сторону.

Дева. Очень бережлива, отказывает себе даже в мелочах.

Важно, чтобы у Девы лежали накопления на черный день. Иначе представителям этого знака будет очень неспокойно. Ради накопительства Девы отказывают себе в удовлетворении желаний, из-за этого порой чувствуют себя обделенными, хотя сами решили не покупать новую вещицу, а отложить средства «про запас». Астрологи отмечают, что Девам важно вести свои дела честно, тогда деньги будут приходить к ним в кошельки, и можно будет не только отложить, но и что-нибудь потратить.

Весы. Нужен надежный партнер, иначе на какие-то риски в делах Весы так и не пойдут.

Весы очень переменчивы. То откладывают всё, что заработали, то тратят до последней копейки. В делах у них тоже нет никакой стабильности: Весы не могут принимать решения самостоятельно — им крайне сложно. Поэтому представителям этого знака лучше не работать в одиночку, а найти себе правильного партнера. Весы будут рассуждать, а действовать станет другой знак Зодиака.

Скорпион. Главное — ставить цель.

Деньги любят представителей этого знака. Скорпионы могут хорошо зарабатывать, занимать высокопоставленные должности и наслаждаться жизнью в богатстве, но только если они поставят себе цель. Работа ради работы не принесет им финансового успеха. А вот мотивация стать топ-менеджером или президентом компании заставит действовать и зарабатывать.

Стрелец. Никакой рутины!

Монотонная работа убивает Стрельцов. Им нужны свобода, полет фантазии, творческий подход. Тогда деньги будут буквально прилипать к ним. Представители этого знака любят тратить средства, но им необходимо покупать что-то важное или вкладываться в саморазвитие. Только полезность покупок может спасти Стрельцов от расточительства.

Козерог. Правильное инвестирование и урезание расходов спасут бюджет.

Больших денег, как правило, у Козерогов нет. Зато есть стабильность. Если каждый месяц откладывать определенную сумму, не тратиться на безделушки, то можно накопить на исполнение какой-то большой мечты. У Козерогов это точно получится — с силой воли у них всё хорошо. Если решили копить, то не отступятся.

Водолей. От доброты мало пользы.

Водолей спокойно относится к деньгам: умеет зарабатывать, может копить, иногда смело тратится. Но главная беда этого знака — одалживание финансов. Водолей верит людям на слово и спокойно расстается с крупными суммами, чтобы «помочь другу». Конечно, долги не всегда возвращаются. Поэтому Водолею нужно быть менее добрым и более предусмотрительным.

Рыбы. Работа по найму не принесет ни денег, ни удовлетворения.

В условиях подчинения Рыбы чувствуют себя некомфортно и не могут выкладываться на максимум для хорошего заработка. Представителям этого знака лучше работать на себя, полагаться на свою интуицию и заниматься тем, что действительно приносит удовольствие, тогда будет и что копить, и что тратить.