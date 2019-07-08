Гороскоп на 8 июля: Весам не стоит паниковать, а Стрельцам важно избегать конфликтов.

Сегодня — благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Главное — оградить себя от искушений и стойко идти к своей цели. Но возникшие противоречия между желаемым и возможным приведут к раздражительности. Придется приложить усилия, дабы устранить все препятствия. Избегайте повышенного тона в общении. Сохраняя спокойствие, вы обязательно добьетесь успеха, обещает гороскоп на портале «Сегодня».
Овен
Не пропустите мимо ушей важную информацию, которая в дальнейшем повлияет на ваши планы и решения. Сегодня не бывает мелочей, все имеет свою цену и свой смысл.
Телец
Вы можете переживать по поводу закончившихся праздников, ведь отдыхать вы очень любите и умеете это делать красиво и вкусно. Не расстраивайтесь, скоро будут новые выходные.
Близнецы
Не отказывайте в помощи тем людям, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке. А вот серьезными делами сегодня лучше не заниматься, а перенести их на более подходящий день.
Рак
Знакомства выходных дней не прошли зря, и сегодня самое время испытать нового человека в деле. Присмотритесь к нему трезвым взглядом и проверьте его деловые качества.
Лев
Держитесь подальше от начальства, вам вряд ли удастся найти общий язык. А вот поскандалить есть все шансы. Ваше настроение будет переменчивым, вы быстро простите обиды.
Дева
Не обращайте большого внимания на финансовые затруднения – это временное явление. Но вот шиковать и сорить деньгами в этот день у вас не получится.
Весы
Как бы ни было сложно после расслабляющих выходных дней вновь окунаться в рабочий ритм, постарайтесь сделать это спокойно и без паники. Так вы легче втянетесь в рабочий процесс.
Скорпион
Вы способны чудесным образом влиять на окружающих. В вас верят и вам доверяют, а это очень важно, когда дело касается начала долгосрочного и плодотворного сотрудничества.
Стрелец
В этот день важно избегать конфликтов. Никакого конструктива они не принесут, а вот настроение подпортить очень даже могут. Лучше подумайте о том, какой можно найти компромисс.
Козерог
Если вы ищете справедливость, то сегодня у вас все шансы ее обрести и отстоять. Можете всецело рассчитывать на поддержку друзей или коллег в важном для вас вопросе.
Водолей
Старайтесь ни с кем не обсуждать свои решения в бизнесе и ближайшие планы, имейте в виду, что ваши конкуренты не дремлют. Свободное время посвятите общению с друзьями.
Рыбы
День, когда не стоит действовать в одиночку и оставаться наедине с самими собой. Дружно можно даже горы своротить, не говоря уже о каких-то мелочах.