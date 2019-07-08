Гороскоп на 8 июля: Весам не стоит паниковать, а Стрельцам важно избегать конфликтов.

Овен

Не пропустите мимо ушей важную информацию, которая в дальнейшем повлияет на ваши планы и решения. Сегодня не бывает мелочей, все имеет свою цену и свой смысл.

Телец

Вы можете переживать по поводу закончившихся праздников, ведь отдыхать вы очень любите и умеете это делать красиво и вкусно. Не расстраивайтесь, скоро будут новые выходные.

Близнецы

Не отказывайте в помощи тем людям, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке. А вот серьезными делами сегодня лучше не заниматься, а перенести их на более подходящий день.

Рак

Знакомства выходных дней не прошли зря, и сегодня самое время испытать нового человека в деле. Присмотритесь к нему трезвым взглядом и проверьте его деловые качества.

Лев

Держитесь подальше от начальства, вам вряд ли удастся найти общий язык. А вот поскандалить есть все шансы. Ваше настроение будет переменчивым, вы быстро простите обиды.

Дева

Не обращайте большого внимания на финансовые затруднения – это временное явление. Но вот шиковать и сорить деньгами в этот день у вас не получится.

Весы

Как бы ни было сложно после расслабляющих выходных дней вновь окунаться в рабочий ритм, постарайтесь сделать это спокойно и без паники. Так вы легче втянетесь в рабочий процесс.

Скорпион

Вы способны чудесным образом влиять на окружающих. В вас верят и вам доверяют, а это очень важно, когда дело касается начала долгосрочного и плодотворного сотрудничества.

Стрелец

В этот день важно избегать конфликтов. Никакого конструктива они не принесут, а вот настроение подпортить очень даже могут. Лучше подумайте о том, какой можно найти компромисс.

Козерог

Если вы ищете справедливость, то сегодня у вас все шансы ее обрести и отстоять. Можете всецело рассчитывать на поддержку друзей или коллег в важном для вас вопросе.

Водолей

Старайтесь ни с кем не обсуждать свои решения в бизнесе и ближайшие планы, имейте в виду, что ваши конкуренты не дремлют. Свободное время посвятите общению с друзьями.

Рыбы