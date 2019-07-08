Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет во второй половине года

Как сообщают астрологи, не все знаки Зодиака способны вообще ощущать счастье и блаженство. Например, Раки. Эти, скорее, спрячутся дома, закроют все ставни, чем постараются рассмотреть прелести окружающего их мира. Или же Козероги. Они способны своей чрезмерной серьезностью испортить даже самые прекрасные моменты жизни.

Однако четыре в начале статьи перечисленных знака ждет удача во второй половине 2019 года. И у каждого она — своя.

Тельцы смогут вкусить череду побед в том случае, если останутся верными себе и продолжат быть прирожденными активистами, вечно находящимися в движении и живущими моментом.

Близнецы же, свободные и беззаботные, должны не пытаться познать весь мир целиком, а брать из него счастливые моменты понемногу. Тогда в грядущие шесть месяцев будет и на их улице праздник.

Львы для достижения успеха должны по-прежнему уверенно брать от жизни все — тогда им улыбнется удача.