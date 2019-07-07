Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которые всех бесят

Астролог Павел Глоба, изучив вопрос и звезды, составил своеобразный ТОП-5 самых неуживчивых и бесящих окружающих знаков Зодиака. Рейтинг выстроен от первого до пятого места.

Итак, лидирует в негативном списке Овен. Этот упрямец может вспыхнуть и разгневаться из-за любой мелочи, настаивать на своем, когда совсем не прав, принять спонтанное решение и выместить злость от неудачи на том, кто подвернется под руку. Он постоянно должен быть уверен, кто в доме хозяин. На царском кресле, разумеется, он сам. Люди, рожденные под этим знаком не задумываются над тем, что они делают, они непредсказуемы. Кому такое понравится?

Рак завоевал второе место за свою патологическую обидчивость. По любому поводу и на любого человека. Шуток они не понимают, а на адресованные в их адрес... Правильно, обижаются. И никакой критики, иначе трагического разрыва не избежать. А еще они заядлые домоседы и пессимисты. Вечно настаивают на том, что у них ничего не получится. Находится рядом с таким человеком одно «удовольствие».

Главный критики и зануда Зодиака - Дева - на третьем месте. Из любви к порядку эта прелестница укажет вам на все недостатки менторским тоном и поучит, как правильно жить. Знают это, как правило, только сами Девы. Остальные - заблуждаются. Почему? Список из ста пяти пунктов прилагается. Не дай бог, что в миропорядке Девы что-то сдвинулось с места - они тут же выходят из берегов. Съедят заживо за неровно положенный листик или ручку.

Не говорите Львам, что они попали на четвертое место. Наверняка разгневаются. По их мнению, цари Зодиака достойны только лидерства, и неважно, в чем. Главное - быть выше окружающих. Которые с раскрытым ртом должны внимать его величеству. Они никогда не слушают чужих советов, если настаивать - будет конфликт. Правда, помогут в беде, но только если попросите. Однако к задравшему нос «спасителю» подходить как-то не хочется.

Замыкают список Рыбы, главные манипуляторы Зодиака, по мнению Павла Глобы. Они так раздражают своим поведением, что о поступках «рыбешек» говорят даже спустя время. Если же манипуляция не удалась, то наружу выплескивается злость. А еще их планы меняются каждую минуту. Сегодня у них в голове одно, завтра - другое, и все - по неизвестным, загадочным мотивам. Понятно, что равнодушным тут не останется никто. Кому понравится, что вас подводят, и регулярно. И вы же в этом виноваты. По мнению астролога, лучше не связывайтесь с ними и не вступайте в конфликты.