Названа опасная доза молочных продуктов

При этом врачи напоминают, что молочные продукты — это прежде всего пища для младенцев и источник множества полезных веществ, пишет Лайф.
.Оптимальное количество молочных продуктов в день для взрослого человека — 200 граммов. При этом, если превысить норму, эффект перестанет быть положительным. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
— Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным, — рассказала врач.
По ее словам, йогурты, кефиры, творог, сыр и другие продукты более полезны, чем чистое молоко, которое, кстати, пожилым людям вообще не рекомендовано. Кроме того, молочные продукты могут способствовать профилактике возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры.