В чем причина? Неадекватное поведение Зеленского шокировало соцсети

Невролог объяснил странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании его сильной усталостью. Об этом заведующий неврологическим отделением больницы имени В.П. Демихова Александр Кружалов рассказал «Говорит Москва».

— Он пытается не уснуть. А вот эта психомоторная дерганность, которая возникает в это время, ну, если кто-то пару суток не поспит, у него примерно то же самое будет. И чтобы просто продержаться, напился кофе или энергетик принял, — рассказал медик.