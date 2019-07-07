В чем причина? Неадекватное поведение Зеленского шокировало соцсети

Невролог также считает голословными обвинения в возможном употреблении украинским лидером наркотических веществ, пишет Лайф.
Невролог объяснил странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании его сильной усталостью. Об этом заведующий неврологическим отделением больницы имени В.П. Демихова Александр Кружалов рассказал «Говорит Москва».
— Он пытается не уснуть. А вот эта психомоторная дерганность, которая возникает в это время, ну, если кто-то пару суток не поспит, у него примерно то же самое будет. И чтобы просто продержаться, напился кофе или энергетик принял, — рассказал медик.
Кружалов также опроверг домыслы пользователей Сети о том, что украинские лидер так себя ведет потому, что принял запрещенные вещества. Невролог отметил, что если бы Зеленский употребил наркотики, то его поведение было бы более яркое, более вспыльчивое, более агрессивное.