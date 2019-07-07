Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Прогноз таро карт подскажет представителем зодиакальных созвездий верное направление на этой неделе и не даст оступиться при принятии сложного решения.
Толкование карт таро — увлекательный процесс, ведь для каждого карты значат что-то свое. Знакам Зодиака важно учитывать события личной жизни, чтобы получить достоверные подсказки и точно понимать, что Арканы говорят о возможном развитии событий, а не указывают на прямое действие. Не ошибиться с решением поможет анализ раскладов в спокойной обстановке, когда никто и ничто не отвлекает от вдумчивого планирования дел на неделю. Эксперты сайта dailyhoro.ru рады представить очередной прогноз, благодаря которому получится избежать неприятностей и привлечь в жизнь благополучие.
Овен
По карте «Дурак» Овнам начало недели принесет удачу в том случае, если они перестанут спустя рукава относиться к своим обязанностям. Внимание к деталям не позволит ошибиться и зайти в тупик из-за собственной халатности.
Аркан «Солнце» символизирует прекрасный жизненный этап, когда перед Овнами открываются новые возможности. Не упустить их из виду важно для обретения личного счастья, а также для новых побед на деловом поприще.
Аркан «Мир» указывает Тельцам на отличное начало недели, когда они смогут найти способ разрешить разногласия с близкими людьми. По этой карте препятствий на пути нет, и можно спокойно двигаться к цели, попутно устраняя недочеты.
Карта «Башня» говорит о периоде, когда Тельцы понимают, что им становится тесно в прежней жизни. Совет карты — стремиться к новым вершинам, идти путем саморазвития и не забывать о том, что выбранное направление приведет к успеху, судя по карте «Мир».
«Маг» в раскладе говорит о возможности достичь успеха в деловой среде, а значит, к выходным дням Тельцам пригодятся накопленные знания и умения. Раскрывать таланты нужно и для того, чтобы выгодные предложения не прошли стороной. Даже если пока не все получается, упорство и желание развиваться в скором времени принесут свои положительные результаты.
Аркан «Дурак» символизирует отличное начало недели для тех, кто не боится начинать понедельник с улыбки. Заговоры на удачную неделю будут отличным вариантом для Близнецов, чтобы не упустить выгоды и привлечь в жизнь везение.
Аркан «Правосудие» указывает Близнецам на важность воспитывать в себе лучшие качества и не поддаваться на провокации. Этот Аркан говорит об испытаниях, благодаря которым Близнецы смогут получить заслуженную награду или порицание — все зависит от того, выберут ли они путь честности или же поддадутся соблазну схитрить.
Карта «Сила» говорит об успехах, но для того, чтобы их достичь, Близнецам предстоит справиться с временными трудностями. Проверка на прочность станет главной темой этой июльской недели, и по ее результатам Близнецам станет понятно, в каком направлении двигаться дальше.
Рак
Карта «Отшельник» выпадает на начало недели и указывает Ракам на необходимость приостановить свой бег. С понедельника им важно разрешить спорные моменты, ради которых можно на время поставить дела на паузу. Такая передышка позволит принять верное решение, о котором потом не придется сожалеть.
«Колесница» указывает на движение. По этой карте Раки смогут достичь успехов за короткий промежуток времени, если не будут медлить. Карта активности и настойчивости указывает на важность запастись хорошим настроением, которое не позволит унывать, если с первого раза что-то не получится.
По карте «Верховная жрица» Львам стоит прислушаться к интуиции. Внутренний голос не даст промахнуться и поможет найти верное решение. Выбор пути должен быть сделан самостоятельно, иначе из-за подсказок со стороны Львы могут сбиться с пути.
Карта «Суд» указывает на успехи, которыми Львы смогут гордиться по праву. По этой карте с легкостью преодолеваются трудности, а также появляется возможность отстоять свое честное имя и право принимать самостоятельные решения.
Аркан «Правосудие» указывает на время, когда Львы будут отвечать за поступки, совершенные в недалеком прошлом. По этой карте награда находит своих героев, а тем, кто оступился, приходится заниматься работой над ошибками.
Дева
«Отшельник» указывает Девам на стабильное положение, если в начале недели они смогут разобраться с насущными вопросами, преодолеть сомнения и выбрать именно то направление, которое важно.
«Суд» призывает Дев заглянуть внутрь себя, чтобы найти личное предназначение. По этой карте наступает решающий момент выбора пути. Серьезных перемен по этой карте не предвидится, а значит, Девы смогут освободиться от старых проблем и начать путь к личному успеху.
Весы
«Верховная жрица» появляется в раскладе в тот момент, когда нужно учитывать предчувствия. Весам в начале недели стоит обратить внимание на интуицию и не игнорировать внутренний голос. Он предупредит в случае возникновения опасности на пути.
«Умеренность» означает важность найти золотую середину и не поддаваться перепадам настроения, что чревато ошибками в деловой среде. По этой карте успех придет к тем, кто не будет забегать вперед и станет последовательно решать поступающие вопросы.
«Отшельник» — прекрасная возможность поставить дела на паузу и отдохнуть. По этой карте Весы смогут собраться с силами и позаботиться о душевном равновесии.
Скорпион
Аркан «Звезда» указывает Скорпионам на то, что они движутся в верном направлении. Их ведет Провидение, а значит, можно не переживать за исход дел. Счастливые знаки судьбы укажут верное направление и не дадут ошибиться.
«Иерофант» указывает Скорпионам на важность понимать свою ответственность. По этой карте в конце недели необходимо заниматься лишь тем, что имеет прямое отношение к жизни Скорпионов, не отвлекаясь на посторонние дела. Так будет проще дойти до финала в срок и получить заслуженную награду.
Стрелец
Аркан «Император» символизирует мудрость и власть. В начале недели Стрельцам важно не растерять уважение и отказаться от предвзятых суждений, чтобы принимать верные решения. Помощь придет со стороны нового знакомого, которому можно будет довериться.
Аркан «Колесо фортуны» указывает на круговорот событий, к которому Стрельцы могут быть не готовы. По этой карте важно иметь запасной план, чтобы использовать обстоятельства в своих интересах.
Карта «Луна» указывает на страхи и внутреннюю борьбу, которая может помешать Стрельцам достичь поставленной цели. По этой карте стоит обратить внимание на душевное состояние и избавиться от стресса, который не дает принимать верных решений и становится причиной ошибок.
Козерог
По карте «Мир» Козероги смогут найти себя на новом поприще. В начале недели будут поступать заманчивые предложения, а значит, не нужно торопиться с выбором. Интуиция подскажет, какое именно направление следует выбрать.
«Луна» символизирует подковерные интриги и указывает на опасность, исходящую от окружения. Козерогам не стоит посвящать никого в свои планы, чтобы они не сорвались, и победа не ушла в руки хитрых и предприимчивых манипуляторов.
«Умеренность» призывает Козерогов к терпению. В конце недели упрямство будет фактором, мешающим приблизиться к цели, а значит, от него нужно избавляться.
Водолей
Аркан «Сила» в раскладе для Водолеев символизирует стремление выстоять в борьбе за личное благополучие. По этой карте превратности судьбы не должны сломить волю к победе.
Карта «Мир» указывает Водолеям на важность выбора тех дел, которые возвышают, и отказа от действий, возвращающих к началу пути. Призраки прошлого могут сбить с толку, поэтому Водолеям важно оставить их за спиной.
По карте «Отшельник» Водолеи смогут на время отдалиться от дел. Совет карты — не торопиться с принятием решений, взвесить плюсы и минусы, чтобы найти лучший способ преодолеть возникшие сложности.
Рыбы
Совет карты «Иерофант» для Рыб заключается в выборе дел, которые имеют значение на данном этапе жизни. По этому Аркану будет проще избавиться от наносного и увидеть истинное направление, которое приведет к успеху.
По карте «Сила» борьба за личное счастье окупится. Рыбам не стоит пасовать перед сложившимися обстоятельствами. Настойчивость и воля к победе станут лучшей стратегией на этой неделе.
Аркан «Дурак» указывает на беззаботное время, когда Рыбы смогут отложить дела и обязанности, чтобы провести время в кругу друзей. Непринужденная обстановка и хорошее настроение позволят отдохнуть и зарядиться позитивом.