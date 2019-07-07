Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Скорпион

По карте «Повешенный» Скорпионы в начале недели могут столкнуться с тем, что не все дела можно будет выполнить с наскока. Это не должно пугать, ведь порой нужно лишь переключиться на другую сферу жизни, которая также требует внимания.

Аркан «Звезда» указывает Скорпионам на то, что они движутся в верном направлении. Их ведет Провидение, а значит, можно не переживать за исход дел. Счастливые знаки судьбы укажут верное направление и не дадут ошибиться.

«Иерофант» указывает Скорпионам на важность понимать свою ответственность. По этой карте в конце недели необходимо заниматься лишь тем, что имеет прямое отношение к жизни Скорпионов, не отвлекаясь на посторонние дела. Так будет проще дойти до финала в срок и получить заслуженную награду.

Стрелец

Аркан «Император» символизирует мудрость и власть. В начале недели Стрельцам важно не растерять уважение и отказаться от предвзятых суждений, чтобы принимать верные решения. Помощь придет со стороны нового знакомого, которому можно будет довериться.

Аркан «Колесо фортуны» указывает на круговорот событий, к которому Стрельцы могут быть не готовы. По этой карте важно иметь запасной план, чтобы использовать обстоятельства в своих интересах.

Карта «Луна» указывает на страхи и внутреннюю борьбу, которая может помешать Стрельцам достичь поставленной цели. По этой карте стоит обратить внимание на душевное состояние и избавиться от стресса, который не дает принимать верных решений и становится причиной ошибок.

Козерог

По карте «Мир» Козероги смогут найти себя на новом поприще. В начале недели будут поступать заманчивые предложения, а значит, не нужно торопиться с выбором. Интуиция подскажет, какое именно направление следует выбрать.

«Луна» символизирует подковерные интриги и указывает на опасность, исходящую от окружения. Козерогам не стоит посвящать никого в свои планы, чтобы они не сорвались, и победа не ушла в руки хитрых и предприимчивых манипуляторов.

«Умеренность» призывает Козерогов к терпению. В конце недели упрямство будет фактором, мешающим приблизиться к цели, а значит, от него нужно избавляться.

Водолей

Аркан «Сила» в раскладе для Водолеев символизирует стремление выстоять в борьбе за личное благополучие. По этой карте превратности судьбы не должны сломить волю к победе.

Карта «Мир» указывает Водолеям на важность выбора тех дел, которые возвышают, и отказа от действий, возвращающих к началу пути. Призраки прошлого могут сбить с толку, поэтому Водолеям важно оставить их за спиной.

По карте «Отшельник» Водолеи смогут на время отдалиться от дел. Совет карты — не торопиться с принятием решений, взвесить плюсы и минусы, чтобы найти лучший способ преодолеть возникшие сложности.

Рыбы

Совет карты «Иерофант» для Рыб заключается в выборе дел, которые имеют значение на данном этапе жизни. По этому Аркану будет проще избавиться от наносного и увидеть истинное направление, которое приведет к успеху.

По карте «Сила» борьба за личное счастье окупится. Рыбам не стоит пасовать перед сложившимися обстоятельствами. Настойчивость и воля к победе станут лучшей стратегией на этой неделе.