Гороскоп на 7 июля: Стрельцы, ловите любую информацию, а для Дев лучшим отдыхом станет шопинг

Гороскоп на 7 июля говорит, что в этот день радости и неудачи будут чередоваться, посему не идите на поводу эмоций, сохраняйте спокойствие и действуйте так, как задумали.
День символизирует обновление. Планирование новых дел и завершение начатых – это то чем следует сегодня заняться, рекомендует «Сегодня».
Овен
Случайно озвученная кем-то из родни идея может превратиться в главную тему вашего выходного дня. Главное – направить все силы в русло созидания и дружеского настроя.
Телец
Восстановить утраченный за неделю потенциал вам поможет беседа с интересной творческой личностью. Не упускайте возможность нового знакомства и не отсиживайтесь дома.
Близнецы
Далеко не всегда у вас получается оставаться беспристрастными и справедливыми. Но, выдержав нелегкий спор с собственным эгоистичным «я», вы останетесь довольны собой.
Рак
День предполагает какие-то перемены – то ли в окружающей обстановке, то ли в мировоззрении, то ли в собственном имидже. Не отвергайте перемены, вы вскоре с ними свыкнетесь.
Лев
Будьте аккуратнее в разговорах со своей половинкой. Малейшая искра способна вспыхнуть мощным пожаром из-за необдуманного слова. Берегите любимых людей.
Дева
Лучшим отдыхом для вас станет шопинг, экскурсия или лекция – все, что обновляет, наполняет новой информацией и вещами. Не экономьте на удовольствиях, вы заслужили награду.
Весы
Подходящий день, чтобы избавиться от вредных привычек. Подумайте о своем здоровье и определитесь, что для вас дороже – пофорсить или расплачиваться?
Скорпион
В списке ваших приоритетов на первое место выплывает имидж и все, что с ним связано. Вы незаслуженно забывали о своем внешнем виде, пришло время исправиться.
Стрелец
Прислушивайтесь к поступающей извне информации. Всему верить не стоит, но некоторая правда в этом все-таки присутствует. Делайте выводы и мотайте себе на ус.
Козерог
Звезды советуют погрузиться в приятные домашние хлопоты. Переключившись с рабочих вопросов на сугубо бытовые, вы получите настоящее удовольствие и порцию релакса.
Водолей
Прислушайтесь к потребностям окружающих вас людей. Возможно, кому-то близкому понадобится ваша помощь. Проявите щедрость и не требуйте отдачи.
Рыбы
Вы погрязнете в решении бытовых вопросов. Если вовремя не остановитесь, то даже не заметите, как пролетят выходные. Постарайтесь найти время и для восстанавливающего отдыха.