С ними шутки плохи: знаки Зодиака, склонные к насилию

Известный российский таролог и экстрасенс Саона считает, что некоторые знаки Зодиака более склонны к проявлению насилия, чем другие. Специально для портала Teleprogramma.pro она составила рейтинг наиболее вспыльчивых знаков, которые могут проявлять агрессию.

Козерог

Козерог — самый вспыльчивый и эмоциональный знак. Скандалить с ними — себе дороже. В момент агрессии лучше не вступать в контакт с этим знаком, ибо это чревато физической расправой. Козерога действительно легко вывести из себя и настроение может скакать по десятибалльной шкале от 10 до 1.

Часто они позволяют себе поднять руку на близкого человека или довести скандал до драки. Нельзя сказать, что после этого они считают себя виноватыми, наоборот, будут доказывать свою правоту и после. Все, что они делают, они считают верным.

Стрелец

Огненный знак может завестись с полуслова. Чаще всего именно Стрельцы становятся маньяками и насильниками. Если начать вступать с ними в спор или скандал, то все может обернуться не лучшим образом. Они не хотят брать на себя ответственность и во всем будут винить другого. Обычно первыми лезут в драку и не могут остановиться, пока их не растащат.

Стрельцов легко вывести из себя мелочами и пустяками, ни в коем случае не пытайтесь что-то своевольно менять в их жизни, в доме или даже в машине. Если вам кажется, что вещи лежат не на своих местах, сперва спросите у Стрельца, можно ли их убрать, иначе потом можно получить сильный эмоциональный всплеск. Лев

Это еще один огненный знак, который не будет даже разговаривать, а сразу пустит в ход кулаки. Им нравится издеваться над людьми, особенно, когда они видят эмоции человека. Если начать вступать с ними в драку, то не факт, что выйдешь из нее живым.

Львы — хорошие манипуляторы, поэтому они все сделают, чтобы добиться от вас тех эмоций, которые они ждут. Лучше всего во время конфликта со Львами попытаться их успокоить и сказать о том, что вам не нравится, когда на вас срывают злость.

Овен

Ты можешь биться об стену, доказывать свою правоту, но все это будет бесполезно, если Овен считает, что он прав. Он упрям и категоричен, и такие знаки тоже склонны к домашнему насилию.

Обычно они проявляют свою агрессию в словах, а физическую силу применяют редко, но если все же до этого дошло, то в Овне любого телосложения просыпается Халк. На своем пути во время злости может разнести все, что попадется под руку, поэтому будьте аккуратнее. Его не так просто успокоить и усмирить, стоит продумывать каждое слово, чтобы не разжечь новый скандал.