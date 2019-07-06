Сб, 6.07.2019
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Богиня! Кристина Орбакайте разделась на яхте в Майами

Кристина Орбакайте

ФОТО: Instagram

48-летняя артистка продемонстрировала главное достоинство своей фигуры, сообщает 7дней.ру.

Певица Кристина Орбакайте уже две недели отдыхает с семьей в Майами и только сегодня поделилась первым видео в пляжном образе. Артистка сделала снимок во время прогулки на роскошной яхте, продемонстрировав главное достоинство своей фигуры.

Кристина выставила напоказ свои стройные ножки, которые фанаты исполнительницы считают одними из самых красивых в шоу-бизнесе. Орбакайте недавно отпраздновала 48-летие, но время, похоже, не властно над ней. Она легко поддерживает стройность и, кажется, даже не знакома с таким понятием, как «целлюлит».

«Бесконечные, красивейшие ножки», «Богиня! Огонь», «Статуэточка. Красавица», — нахваливают Кристину поклонники.

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