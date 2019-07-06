Самые главные среди всех знаков Зодиака: чем они отличаются от других

Лидеры обладают присущими им характеристиками. Узнать, какой знак Зодиака в каждой стихии является главенствующим, предлагает Zen.yandex.ru.

Рыбы по праву могли бы занять самое почетное место среди всех знаков Зодиака, ведь у них есть все черты других. Однако они обладают некоторыми недостатками. Да и лидерство им ни к чему. Борьба их не прельщает, они лучше поплывут по течению жизни, чтобы меньше сопротивляться. Рыбы - самые великодушные люди на земле.

Если вы видите перед собой очень мягкую натуру, то вам неизвестно, что внутри. А внутри стальной стержень. И сломить его вам не под силу, как бы ни пытались. Фортуна частенько на их стороне. С окружающими они всегда поделятся всем, что у них есть, всегда помогут, даже в ущерб себе. При этом Рыбы часто могут впадать в депрессивное состояние, могут усугублять его вредными привычками.

На то он и Лев, чтобы занимать одно из первых мест. Лев олицетворяет собой вожака стаи. Лидерские качества у него с рождения в крови. Также присутствует волевой характер. Львы умело управляют и манипулируют людьми, практически всегда добиваются всеобщего признания, материального благополучия. Бизнес, искусство, практически любая область им под силу. Львы властвуют, обладая при этом аристократизмом и благородством.

Лев всегда возьмет под свое крыло слабых и беззащитных, поможет им, ответит на просьбы. Практически все Львы не имеют никаких комплексов. Одиночество не любят. Предпочитают быть в центре внимания. Но у них есть и минусы. Лев очень любит лесть, всегда проявляет свою высокомерность. Сильно будет обижаться, если вы начнете игнорировать его нотации или будете насмехаться над ним.

Абсолютно противоположными качествами обладают Скорпионы. Очень мощная сила воли и впечатляющая энергетика возвышает его над остальными знаками Воды. Многие экстрасенсы родились под этим знаком.

В любой сфере Скорпион делает все со страстью и от души. Любит потемки чужих душ и старается ими манипулировать. Окружающие его сильно любят или ненавидят от души. Потому что он бросается из крайности в крайность.

Если судьба наказала его своим ударом, Скорпион стойко его перенесет и начнет все сначала, как будто ничего страшного и не было, будет дальше продвигаться к своим целям. Но Скорпион бывает крайне мстительным, жестоким и подозрительным.

Тельцы отличаются силой, упорством, настойчивостью и внушительной стойкостью. Безответственно никогда не поступают, а все жизненные проблемы стойко переносят.

К финансовому благополучию приходят благодаря невероятной работоспособности. Если Тельцы что-то сказали, то обязательно выполнят. Чувство долга у них на высоте. В трудных ситуациях вас не бросят.

Предпочитают комфортную жизнь и всё, что она дает ему. Телец обладает самыми лучшими чертами всех знаков Земли. Однако и у него тоже есть минусы: Телец весьма упрям, бывает крайне жаден, любит счет деньгам.

Весь мир лежал бы у ног Водолеев, если бы они того пожелали. Водолеи бывают очень гуманными и толерантными. Ненавидят давление со стороны, потому как предпочитают свободу и независимость. Они являются творческими людьми, умеют изобретать, нестандартно мыслить, не принимают рамки и ограничения, любопытны во всем. С рождения у них есть все черты психолога, а интуиция хорошо развита.

Водолеи всегда в центре внимания любого общества, так как собеседники и рассказчики из них прекрасные. К отрицательным качествам следует отнести вспыльчивость, временные депрессии, эксцентричность.