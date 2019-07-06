Продукты, которые могут вызвать онкологию. Будьте внимательны при покупке

Zen.yandex.ru предлагает посмотреть, на что стоит обратить внимание при выборе продуктов, чтобы быть подальше от этого заболевания.

Переработанные мясные изделия

Итак, если вы любите колбасы, сосиски, рулеты и прочие продукты, полученные в результате переработки мяса, то риск развития онкологии в вашем случае повышается на 43 процента. Помимо множества вредных химических веществ, содержащихся в колбасных изделиях и иже с ними, пожалуй, самым главным врагом организма является нитрит натрия или как его еще могут указывать в составе E-251.

Этот нитрит добавляют в продукцию, дабы увеличить ее срок годности и, видимо, чтобы уменьшить нашу с вами жизнь. Нитрит натрия – это канцероген, соответственно, при достаточном накоплении его в организме, он может вызвать онкологию.

Белая мука

Знаете, почему мука имеет такой белый цвет? Все очень просто: ее отбеливают хлором. Да, да, вы не ошиблись, именно этим ядовитым элементом происходит отбеливание муки. Конечно, концентрация хлора в муке слишком низка, чтобы вызвать отравление при единичном приеме, но если вы будете употреблять ее в пищу ежедневно, то помимо лишнего десятка килограммов можете заработать и отравление. Также не забывайте, что хлор – тоже канцероген.

Подсластители

Заменяете сахар подсластителями? Не делайте больше этого никогда. Аспартам – вещество, которое содержат большинство подсластителей, при распаде в организме образует сильнейший яд, а по совместительству канцероген под названием дикалий фосфат.

Кетчуп и майонез

В этих продуктах практически нет полезных веществ, зато вредных – вагон и маленькая тележка. Не верите, тогда почитайте состав: консерванты, уксус, стабилизаторы, трансжиры, эмульгаторы. Вы всё еще хотите хот-дог с кетчупом, майонезом и сосиской?

Мясо лосося в упаковках