Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»: известна причина

В результате победы на «Евровидении-2019» Дункана Лоуренса, в этом году конкурс состоится в Нидерландах. Не так давно стал известен список городов-претендентов принимать «Евровидение-2020», который возглавила столица Нидерландов – Амстердам. Однако выяснилось, что Амстердам отказался от возможности принять конкурс.
На официальном сайте «Евровидения-2020» в списке городов-претендентов Амстердам теперь перечеркнут. Также отмечается, что столица Нидерландов отказалась от проведения конкурса.
Об этом также заявила мэр столицы Амстердама. Фемке Халсема сообщила, что концертный зал Ziggo Dome («Зигго доум»), который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался занят в запланированный период.
Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести,
— отметила чиновник.
Отметим, место проведение «Евровидения-2020» будет определено и обнародовано в августе 2019.