Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»: известна причина

В результате победы на «Евровидении-2019» Дункана Лоуренса, в этом году конкурс состоится в Нидерландах. Не так давно стал известен список городов-претендентов принимать «Евровидение-2020», который возглавила столица Нидерландов – Амстердам. Однако выяснилось, что Амстердам отказался от возможности принять конкурс.