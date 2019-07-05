Телевизор, швабра, девятый этаж: пара выпала из окна во время секса в Петербурге

В Петербурге пара молодых людей выпала из окна во время любовных утех. Женщина после падения с девятого этажа скончалась на месте. Мужчина скрылся с места происшествия самостоятельно. Об этом сообщают представители правоохранительных органов. Подробностями произошедшего с 5-tv.ru поделилась очевидец.

Трагедия произошла в ночь на 5 июля. Местная жительница увидела, как из окна соседнего дома в Невском районе Северной столицы России выпал сначала телевизор, затем на земле оказались двое неизвестных.

«Женщина упала головой в асфальт. Мужчина пролетел через кусты, что и спасло ему жизнь. Он очухался, просто встал и ушел», — рассказала женщина, сообщившая о произошедшем в полицию.

Вскоре на место происшествия приехала бригада скорой помощи. Друзья выпавшей парочки зачем-то кинули в медиков шваброй, говорят очевидцы.

«Женщина была в спущенных штанах, из чего был сделан вывод — они занимались любовью у окна и выпали», — рассказывает очевидец.