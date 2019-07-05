ТОП-10: самые популярные варианты отдыха летом в Эстонии, Латвии и Литве

Директор по продажам услуг в странах Балтии Estravel Малле Поттсепп комментирует: «Летний календарь культурных событий действительно очень разнообразен – практически в каждом уголке Эстонии можно найти интересные мероприятия. Крупнейшее события культурной жизни Эстонии этим летом – это, конечно же, Праздник песни и танца. Кроме того, как местных, так и приезжих привлекает открывшийся в Теллискиви музей Fotografiska и колесо обозрения в торговом центре T1. Самый активный сезон отдыха для семей с детьми начнется в середине июля – в это время люди выезжают за город, ходят на фестивали, в театры и на концерты, или посещают соседние страны».