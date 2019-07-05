ТОП-10: самые популярные варианты отдыха летом в Эстонии, Латвии и Литве
Статистика туристического бюро показывает, что летом жители Эстонии предпочитают отдыхать в Эстонии – посещают культурные события, расслабляются в спа и совершают короткие поездки в Латвию и Литву.
Директор по продажам услуг в странах Балтии Estravel Малле Поттсепп комментирует: «Летний календарь культурных событий действительно очень разнообразен – практически в каждом уголке Эстонии можно найти интересные мероприятия. Крупнейшее события культурной жизни Эстонии этим летом – это, конечно же, Праздник песни и танца. Кроме того, как местных, так и приезжих привлекает открывшийся в Теллискиви музей Fotografiska и колесо обозрения в торговом центре T1. Самый активный сезон отдыха для семей с детьми начнется в середине июля – в это время люди выезжают за город, ходят на фестивали, в театры и на концерты, или посещают соседние страны».
Самые популярные варианты отдыха летом в Эстонии, Латвии и Литве:
1) Городской отдых в Риге;
2) Фестиваль Биргитта в Пирита;
3) Концертные вечера на мызе Вихула с размещением;
4) Фестиваль Leigo Järvemuusika;
5) Театральный пакет в Вийнисту с размещением;
6) Семейный отдых в Сигулде;
7) Отдых в Литве под Палангой;
8) Представление Маугли в Дорожном музее и семейный пакет с размещением в отеле Pesa в Пылва;
9) Спа-пакет в Laulasmaa Spa;
10) Хутор Maria и катание на лошадях в Пярнумаа.
В среднем отдых в Эстонии, Латвии и Литве планируют на 3 дня. Самый дешевый трехдневный пакет доступен в Латвии – в среднем 111 евро на человека. Отдых такой же длительности в Эстонии стоит в среднем 165 евро, а в Литве – 187 евро.