Улучшений не заметно: друг высказался о состоянии здоровья Моисеева

В конце 2010 года Борис Моисеев попал в больницу с инсультом. С каждым днем артисту становилось все хуже, его даже ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

К счастью, певец смог выкарабкаться. Весной 2011 года он отметился на одном концерте, а летом – на другом. Однако в результате инсульта исполнитель был частично парализован.

На пенсии Борис путешествует и старается наслаждаться жизнью. Юбилей он отметил в Майами, а сейчас находится в Юрмале. В интернете появились свежие фотографии Моисеева, на которых он запечатлен в обществе друзей и близких.

О состоянии певца рассказал его друг и арт-директор Сергей Горох. "Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть", – цитирует приятеля звезды Teleprogramma.pro.

В Юрмале Моисеев сможет увидеться с именитыми соотечественниками. Там уже отдыхают композитор Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой, на днях приехали Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным и их детьми Гарри и Лизой.