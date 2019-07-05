Ретроградный Меркурий 2019: эстонский астролог рассказала, чего стоит бояться больше всего

Что он нам принесет?

Акцент этой ретроградности будет на темах борьбы и наших волевых решениях. Решения, которые мы примем в июле, уже в августе могут потерять смысл, ввиду изменившихся жизненных обстоятельств, поэтому советую воздерживаться от излишней категоричности.

Это время дано нам мирозданием для переосмысления достигнутых результатов, а не для активного движения вперед!

Меркурий отвечает за наше мышление, речь, близкие контакты и покупки.