Ретроградный Меркурий 2019: эстонский астролог рассказала, чего стоит бояться больше всего

C 7-го июля по 1 августа 2019 года период ретро Меркурия. Об этом говорят практически везде. Практикующий астролог из Эстонии Кристина Иванова дает общие советы и подсказки, а советы некоторым знакам Зодиака.
Что он нам принесет?
Акцент этой ретроградности будет на темах борьбы и наших волевых решениях. Решения, которые мы примем в июле, уже в августе могут потерять смысл, ввиду изменившихся жизненных обстоятельств, поэтому советую воздерживаться от излишней категоричности.
Это время дано нам мирозданием для переосмысления достигнутых результатов, а не для активного движения вперед!
Меркурий отвечает за наше мышление, речь, близкие контакты и покупки.
- В период ретро Меркурия лучше не заключать крупные сделки купли-продажи и не делать серьезных покупок. Вы рискуете быть разочарованными приобретениями или получить их с большой задержкой (особенно, если они были совершены с помощью интернета);
- Лучше воздержаться от покупки техники и автомобилей;
- По возможности, не вести судьбоносные переговоры. Вас попросту могут не так понять, или вы неверно оцените намерения собеседника;
- Не лучшее время для выбора ВУЗа, переговоров и деловых поездок для Тельцов и Скорпионов;
- Близнецам лучше воздержаться от крупных финансовых инвестиций;
- Козерогам и Ракам придется закрывать незаконченные дела с людьми из прошлого, разбираться с деловыми партнерами, друзьями и юридическими вопросами;
- Рыбы могут возобновить утраченные любовные отношения или наладить утерянный контакт с детьми.