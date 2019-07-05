Пт, 5.07.2019
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Ретроградный Меркурий 2019: эстонский астролог рассказала, чего стоит бояться больше всего

Астролог Кристина Иванова

ФОТО: личный архив

C 7-го июля по 1 августа 2019 года период ретро Меркурия. Об этом говорят практически везде. Практикующий астролог из Эстонии Кристина Иванова дает общие советы и подсказки, а советы некоторым знакам Зодиака. 

Что он нам принесет?

Акцент этой ретроградности будет на темах борьбы и наших волевых решениях. Решения, которые мы примем в июле, уже в августе могут потерять смысл, ввиду изменившихся жизненных обстоятельств, поэтому советую воздерживаться от излишней категоричности.

Это время дано нам мирозданием для переосмысления достигнутых результатов, а не для активного движения вперед!

Меркурий отвечает за наше мышление, речь, близкие контакты и покупки.

  • В период ретро Меркурия лучше не заключать крупные сделки купли-продажи и не делать серьезных покупок. Вы рискуете быть разочарованными приобретениями или получить их с большой задержкой (особенно, если они были совершены с помощью интернета);
  • Лучше воздержаться от покупки техники и автомобилей;
  • По возможности, не вести судьбоносные переговоры. Вас попросту могут не так понять, или вы неверно оцените намерения собеседника;
  • Не лучшее время для выбора ВУЗа, переговоров и деловых поездок для Тельцов и Скорпионов;
  • Близнецам лучше воздержаться от крупных финансовых инвестиций;
  • Козерогам и Ракам придется закрывать незаконченные дела с людьми из прошлого, разбираться с деловыми партнерами, друзьями и юридическими вопросами;
  • Рыбы могут возобновить утраченные любовные отношения или наладить утерянный контакт с детьми.

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