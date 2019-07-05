Рыбам не следует заниматься решением проблем, а Девам стоит приготовиться к критике... Гороскоп на 5 июля

С точки зрения романтических и семейных отношений день вполне благоприятен. Можно не опасаться неприятных сюрпризов, недоразумений. Многие готовы идти на жертвы и уступки, взаимопонимание, стабильность и душевный комфорт в отношениях становятся общей целью.

Овен

Благоприятный день для тех, кто способен довольствоваться малым и не ставит перед собой недостижимых целей. Звезды советуют отказаться от утомительных занятий, а также отложить дела, требующие аккуратности и усидчивости. Вам удастся найти верные ответы на многие актуальные вопросы благодаря острой интуиции и богатой фантазии, кстати окажутся и советы близких людей.

Этот день подходит для обмена опытом, поэтому общение с представителями других поколений будет для вас очень полезным. Особым покровительством звезд сегодня пользуются Овны, связанные романтическими или супружескими отношениями с человеком старшего возраста.

Телец

Вероятны удачные совпадения. Благоприятное стечение обстоятельств позволит вам воплотить в жизнь давнюю идею, реализовать смелый замысел и оказаться в центре внимания. События этого дня повлекут за собой весьма значительные перемены в личной жизни. Если вы удержитесь от опрометчивых поступков и будете предусмотрительны, то жалеть о произошедшем не придется.

Юным представителям знака придется принимать решения, от которых в немалой степени будет зависеть их будущее. Однако такая ответственность не должна пугать вас – острая интуиция убережет от ошибок, а заботливые родственники не позволят сойти с верного пути. День будет удачным для всех, кто учится или занимается какой-то творческой работой.

Близнецы

День противоречивый, беспокойный. Вам придется действовать решительно, чтобы преодолеть внезапно возникшие на пути преграды. На помощь друзей и родственников рассчитывать не приходится, однако можно не сомневаться в том, что любимый человек поддержит вас в трудной ситуации. Романтически настроенным представителям знака не придется жалеть о том, что они дали волю своим чувствам, решились на откровенные признания.

Едва ли вам удастся воплотить в жизнь все планы, касающиеся развлечений и отдыха. Сегодня вам придется вернуться к старым проблемам, причем не только собственным. Звезды советуют позаботиться о комфорте вашего дома: самое время покупать бытовую технику, мебель.

Рак

Снижение жизненного потенциала приносит Ракам недомогание и перепады настроения. Старайтесь не переутомляться, избегать неприятных разговоров с близкими людьми, по возможности отложите решение проблем и сложные дела. Новые знакомства обещают быть многообещающими и приятными, однако наиболее романтичные Раки рискуют не на шутку увлечься человеком, совершенно не подходящим для серьезных отношений.

Поездки связаны с проблемами: возможны задержки в пути, потеря документов, трудности при пересечении границ. В остальном же день будет скорее нейтральным, чем неприятным, причем к вечеру влияния негативных тенденций пойдет на спад.

Лев