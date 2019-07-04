Лолита Милявская разводится с молодым мужем

О расставании с молодым мужем Лолита Милявская объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Дмитрием Ивановым. "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!" – объяснила Лолита Милявская.

Певица дала понять, что с избранником рассталась без скандалов. "У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила певица.

При этом она призналась, что сама их расставание приняла близко к сердцу. Но вскоре отпустила ситуацию и теперь наслаждается свободой. "Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, все. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!..." – поделилась планами на будущее Лолита Милявская.