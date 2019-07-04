Мужчина из-за врачебной ошибки ожил на собственных похоронах

Брат Фуркана Мохаммед Ирфан рассказал, что семья заплатила 700 тысяч рупий (9 тысяч евро) за лечение в частной больнице. "Но как только мы сказали, что деньги закончились, они объявили его мертвым", – добавил индиец.

Как сообщается, во время похорон, когда тело мужчины Фуркана уже готовились поместить в могилу, родственники обратили внимание, что он дергается. Мужчину немедленно доставили в другую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, он находится в критическом состоянии, но его мозг "однозначно жив". "У него есть пульс, артериальное давление, его рефлексы работают", – отметил один из медиков.