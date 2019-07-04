А как же Тилль? Светлана Лобода заинтриговала снимком с таинственным незнакомцем

Светлана Лобода предпочитает сохранять свою линую жизнь в тайне и даже вторую беременность ей удалось скрывать вплоть до седьмого месяца. Уже больше года прошло с тех пор, как родилась дочь Тильда, но певица до сих пор не рассекретила имя отца девочки. Впрочем, поклонники подозревают, что сердце артистки не свободно, и сейчас она счастлива в отношениях. Новым подтверждением стало фото, которое на днях появилось в блоге артистки.