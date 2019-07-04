А как же Тилль? Светлана Лобода заинтриговала снимком с таинственным незнакомцем
Светлана Лобода поделилась новым фото, на котором позирует с неизвестным мужчиной. Поклонники предположили, что на снимке — возлюбленный артистки.
Светлана Лобода предпочитает сохранять свою линую жизнь в тайне и даже вторую беременность ей удалось скрывать вплоть до седьмого месяца. Уже больше года прошло с тех пор, как родилась дочь Тильда, но певица до сих пор не рассекретила имя отца девочки. Впрочем, поклонники подозревают, что сердце артистки не свободно, и сейчас она счастлива в отношениях. Новым подтверждением стало фото, которое на днях появилось в блоге артистки.
На снимке Светлана позирует со спины в толстовке со стихами Виктора Цоя. А вот на коленях у нее лежит неизвестный мужчина. В кадр попали лишь ноги и рука с тату, поэтому рассмотреть незнакомца не удалось. В комментариях сразу же попытались выяснить, с кем Светлана сделала столь нежное фото, и большинство сошлось во мнении, что это точно не Тилль Линдеманн, с которым певице приписывают роман. У него такой татуировки на руке не замечали.
"Просто друзья", — интригующе подписала Светлана фото.