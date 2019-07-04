Свершилось! Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в Италии

29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов поженились в конце октября 2018 года, ограничившись росписью и празднованием в ресторане в узком семейном кругу. Это было обусловлено тем, что телеведущая ждала ребенка (сын появился в начале декабря). Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.

Так и вышло. Тодоренко и Топалов организовали 3 июля праздник в итальянском городе Сорренто.

Вчера вечером в Сети уже стали появляться первые кадры с итальянской свадьбы. На снимке невеста предстала в элегантном белом платье с глубоким декольте и нежным шифоном покрывающим наряд вместо традиционной фаты. Жених, который потерял чемодан по приезду в теплую страну, все-же нашел выход из ситуации. Он был не в шортах и футболке, а в черных брюках и белоснежном смокинге. Молодожены позировали на балконе старинного здания с красочным видом на город, пишет Телепрограмма.