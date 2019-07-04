12 изменений в теле, которые категорически нельзя игнорировать

Если вы заметили у себя какие-то из этих изменений, имеет смысл обратиться к врачу и провериться. Не подвергайте себя лишнему риску!

1. Утомляемость

Все мы время от времени устаём, но если вы заметили, что усталость не покидает вас изо дня в день, это повод для беспокойства. Это может быть признаком болезней щитовидки и даже печёночной недостаточности.

2. Неожиданная потеря веса

Просто так вес не уходит. Если вы ничего не меняли, но худеете на глазах, обратитесь к врачу. Это может быть диабет, рак или другие не менее опасные болезни.

3. Головные боли

Постоянные непроходящие головные боли — тревожный сигнал. Они могут быть вызваны воспалением кровеносных сосудов мозга, опухолью или какой-то тяжёлой травмой. Если боли сопровождаются тошнотой и упадком сил, обязательно обратитесь к врачу.

4. Родинки и прочие кожные изменения

Если у вас внезапно появилась родинка или веснушка, не ждите, пока она разрастётся. Это может быть симптомом рака кожи, особенно если родинка растёт или меняется, и в таком случае вмешательство необходимо на ранней стадии. Конечно, родинки и веснушки бывают безвредными, но лучше проверить.

5. Храп

Увы, но храп тоже может быть симптомом серьёзных нарушений, особенно если вы никогда не храпели, а теперь стали. Возможные причины — лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и болезни пазух носа. В любом случае лучше провериться.

6. Выпадение волос у женщин

У женщин волосы просто так обычно не выпадают. В отличие от мужчин, женщины не лысеют. Это может быть какой-то дефицит или что-нибудь похуже, поэтому обратитесь к врачу как можно скорее, ведь в некоторых случаях вред бывает необратимым.

7. Жажда

Постоянное чувство жажды — это признак, что организму чего-то не хватает. Вы не получаете достаточно жидкости либо у вас проблема с почками. Если вы пьёте слишком много и часто, это ненормально. Норма — около двух литров в день.

8. Боли после тренировок

Если после тренировок вы испытываете боли, которые не проходят, это свидетельствует о травме. Конечно, боли в мышцах после физической нагрузки — это нормально, но они должны проходить. Если этого не случается, лучше обратиться к врачу.

9. Постоянное вздутие

Многие стесняются идти к врачу с такой проблемой, но она может быть вызвана очень опасными болезнями. Если вы постоянно ощущаете и видите вздутие в животе, особенно в связке с болями, дискомфортом и потерей аппетита, срочно отправляйтесь в больницу.

10. Боль в груди

Боль в груди может быть вызвана разными нарушениями, но большинство из них крайне опасны. Будь то изжога или надвигающийся инфаркт, об этом лучше знать достоверно. Без сердца вы долго не протяните.

11. Отёчность ног

Если у вас опухают ноги, это уже говорит о повышенном риске рака шейки матки. Однако сама эта проблема может быть вызвана разными причинами. Это может быть цирроз, почечная недостаточность, сердечная недостаточность и даже перикардит.

12. Затуманенность сознания

Если вы внезапно ощущаете помутнение или рассеянность сознание, это может быть серьёзно. Когда это происходит изредка, это нормально, но если вам становится трудно думать, возможно, дело в инфекции или другой проблеме. Симптомы болезней проявляются в сознании так же, как и в теле.