Водолеев ожидают удачные покупки, а Девам стоит держать себя в руках! Гороскоп на 4 июля

Нейтральный день. Влияние позитивных тенденций умеренно, поэтому проблемы едва ли решатся сами собой, а намеченные планы не будут выполнены, если не приложить для этого усилий. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации: в этот день даже духовно близкие люди склонны испытывать терпение друг друга, позволять себе грубоватые шутки и язвительные замечания.
Можно признаться любимому человеку в своих ошибках, попросить прощения за недостойные поступки; однако будьте готовы и сами выслушать не самые приятные признания. Звезды предупреждают о возможных перепадах настроения, сегодня многие склонны к грусти и неприятным размышлениям. Боритесь с негативными эмоциями, ищите утешение и поддержку в творчестве.
Овен
Память Овнов на удивление избирательна: сегодня представители данного знака готовы забыть обо всем, что им хоть в какой-то мере неприятно, чтобы погрузиться в развлечения, порадовать себя и друзей. В общем-то, в такой позиции нет ничего плохого, но вот любимый вами человек не склонен разделять ее; вы услышите немало упреков в легкомыслии, непредусмотрительности, чрезмерном и безосновательном оптимизме.
Ваши шутки не всегда беззлобны, ироничные замечания могут ранить чувствительных и впечатлительных близких. Звезды советуют вести активный образ жизни, не отказываться от занятий спортом и подвижных игр на свежем воздухе.
Телец
День связан с трудностями и мелкими недоразумениями, которые вы легко и изящно преодолеваете, из любой ситуации выходя победителем. Настроение улучшается с каждым часом, вы находите способ порадовать и себя, и окружающих. Нежелательно браться за трудные и масштабные дела, приступать к занятиям, которые потребуют приложения значительных усилий; все, что связано с крупными расходами, звезды также советуют отложить.
Возможны разногласия с родственниками, особенно представителями старшего поколения. Вы готовы идти на уступки, но не нарушите важных для вас принципов – вполне оправданная и выигрышная позиция, со временем это станет очевидным.
Близнецы
Благоприятный день. Единственная сфера, в которой будет заметно влияние негативных тенденций, это отношения с родственниками. На семейных праздниках могут возникнуть досадные недоразумения, да и вообще поладить будет не слишком легко. В остальном же звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы реализовать свои давние замыслы и воплотить в жизнь смелые идеи.
Масса удачных совпадений ожидает тех, кто готов посвятить этот день выполнению профессиональных обязанностей, учебе или коммерческой деятельности. Звезды говорят о высокой вероятности удачных сделок и обещают немало многообещающих знакомств тем, кто стремится к общению.
Рак
Ракам нельзя впадать в уныние: день пройдет хорошо, если вы справитесь с плохим настроением и настроитесь на позитивный лад. Очень важно спокойно воспринимать критику. Не стоит игнорировать советы друзей и любимого человека, но выполнять рекомендации можно лишь после того, как вы обдумаете их: нести ответственность за совершенные поступки придется вам, а не кому-то другому.
Вероятно появление новых интересов у тех, кто в последнее время страдал от однообразия жизни и обилия скучных повседневных дел. У вас есть шанс сделать этот день ярким и запоминающимся, порадовать близких приятными эмоциями; действуйте, и не позволяйте неприятным происшествиям вам помешать!
Лев
Весьма вероятен прогресс в важных для вас делах. Приложив некоторые усилия, вы сможете получить результат, на который раньше не могли и рассчитывать. Однако следует иметь в виду, что сегодня звездам больше по нраву усердие и трудолюбие, чем бурная фантазия и творческий подход. Нежелательно поручать решение значимых вопросов другим людям, а также отказывать в помощи тем, кто о ней попросит.
Непросто складываются романтические отношения. Неожиданная поездка, в которую придется отправиться без любимого человека, станет причиной серьезных разногласий. Вам следовало бы поберечь себя от неприятных переживаний: сегодня ваш жизненный потенциал снижен, и излишнее эмоциональное напряжение может стать причиной недомогания.
Дева
Крайне нестабилен эмоциональный фон. Девам будет трудно сохранить хорошие отношения с родственниками и друзьями: представителей данного знака обуревают противоречивые чувства, возникает желание поступить по-своему, не считаясь с интересами окружающих. Избежать ссор с представителями старшего поколения удастся лишь благодаря их уступчивости и терпению, а также готовности потакать вам во всем.
Девы, способные держать эмоции под контролем, смогут преодолеть влияние негативных тенденций и насладиться спокойным течением дня. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим, недомогания маловероятны.
Весы
Нейтральный день, который может оказаться весьма удачным, если вы найдете достойное применение своей жизненной энергии. Желательны активные развлечения, спортивные игры, посещение общественных и светских мероприятий. Тем, кто склонен проводить время в одиночестве, погрузившись в размышления о своих проблемах и невзгодах, удача сегодня улыбнется едва ли.
Проблемы могут возникнуть и у слишком доверчивых представителей знака. Не торопитесь следовать полученным советам, даже если они исходят от членов вашей семьи. Важные решения нужно принимать самостоятельно – события дня докажут правильность такого подхода.
Скорпион
Жизненный потенциал Скорпионов поистине огромен, но то, как представители данного знака распоряжаются своей энергией, вызывает, по меньшей мере, удивление. Сегодня вы как никогда склонны ввязываться в безнадежные проекты, начинать отношения с совершенно не подходящими для этого людьми и браться за дела, которые вам явно не под силу. Добавьте к этому неоправданные расходы, и вы поймете, почему день обещает быть трудным!
Избежать многих недоразумений смогут те, кто готов прислушаться к советам родственников, критически оценить собственные поступки и встать на верную дорогу. Скорпионы, недавно поссорившиеся с любимым человеком, смогут восстановить мир, если усмирят свою гордыню.
Стрелец
Есть шанс добиться успеха в делах, которые вы начали пару недель назад. К новым же проектам не следует относиться с особым воодушевлением – пока вы еще не располагаете всей необходимой информацией, не можете предсказать, какие «подводные камни» могут возникнуть во время их реализации. Очень благоприятна финансовая картина, наибольшая удача ожидает тех, кто собирается в поездки или находится вдали от дома.
Любимый человек будет страдать от переменчивости вашего настроения и непостоянства ваших привязанностей. Старайтесь не давать поводов для ревности, не скупитесь на знаки внимания. Новые знакомства ожидают тех, кто запланировал на этот день публичные выступления или участие в общественных мероприятиях.
Козерог
Козерогов ожидает удачный день. Единственная сфера, где может ощущаться влияние неблагоприятных тенденций – это финансы. Возможны материальные трудности, не исключено, что придется просить родственников о помощи или отказаться от каких-то запланированных покупок. В остальном же звезды на вашей стороне, и можно не сомневаться в успехе практически всех начинаний.
Очень благоприятен эмоциональный фон дня. Влюбленные будут ощущать особую эмоциональную близость, взаимопонимание с друзьями вы найдете без труда, да и семейные отношения будут вполне гармоничными. Хорошо сложатся поездки, можно принимать гостей, устраивать вечеринки.
Водолей
Очень сильны позитивные тенденции, влияние их универсально, поэтому день будет интересным и многообещающим. Водолеев ожидают удачные покупки и выгодные сделки, возможно получение интересных предложений, касающихся как личной жизни, так и профессиональной деятельности. Вы будете на виду, наверняка получите удовольствие от общения с давними друзьями и новых знакомств. Праздники, вечеринки, ночные клубы – это именно то, что вам рекомендуют сегодня звезды.
Влюбленным также не придется жаловаться на отсутствие покровительства высших сил. Нежные чувства крепнут, взаимопонимание становится практически абсолютным. Это хороший день для вступления в брак или начала совместной жизни.
Рыбы
Рыбам предстоит немало интересных событий и приятных переживаний. Сегодня звезды непременно порадуют представителей данного знака удачными совпадениями, подскажут путь к преодолению накопившихся проблем, помогут справиться с делами. Вы можете рассчитывать на взаимопонимание с окружающими и поддержку близких людей. Фактически, победа может быть одержана на любом важном для вас поприще – вопрос лишь в том, готовы ли вы на решительные действия.
Но даже тех, кто предпочитает лениться и бездельничать, день ожидает вполне приятный. Высокий жизненный тонус подарит хорошее самочувствие и отличное настроение, а также интересные идеи, которые не дадут заскучать.