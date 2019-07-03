Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

И пока поклонники в предвкушении фотографий Регины Тодоренко в белом платье, в сети уже появились первые фото ее свадебного образа. Украинская певица и ведущая решила устроить на итальянской вилле предсвадебную фотосессию в белом пеньюаре. Артистка в окружении фотографов изящно позирует в ванной комнате, которая выполнена в венецианском стиле.