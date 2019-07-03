Ср, 3.07.2019
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Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Регина Тодоренко и Влад Топалов.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Сегодня, 3 июля, в Италии состоится свадьба известных артистов Регины Тодоренко и Влада Топалова, которые еще в октябре прошлого года оформили свои отношения, пишет Сегодня.

И пока поклонники в предвкушении фотографий Регины Тодоренко в белом платье, в сети уже появились первые фото ее свадебного образа. Украинская певица и ведущая решила устроить на итальянской вилле предсвадебную фотосессию в белом пеньюаре. Артистка в окружении фотографов изящно позирует в ванной комнате, которая выполнена в венецианском стиле.

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