Анне Вески о Празднике песни и танца: «Мы поем с самого рождения – для нас это самый важный праздник»

По просьбе портала Stolitsa.ee тему дня прокомментировала певица Анне Вески:

«Моя семья всегда была музыкальной и меня приобщили к музыке с раннего детства. Папа и мама пели в смешанном хоре, благодаря чему на своем первом Празднике песни и танца я оказалась будучи пятилетней. Когда я училась в школе, я пела на празднике в составе школьного хора, а затем выступала с университетским хором. Затем уже приходила на праздник просто в качестве зрителя.

В этот раз на Празднике песни впервые будет петь моя внучка – для нас это важное событие. Это наша семейная традиция. Эстонцы поют с самого рождения – для нас это самый важный праздник.

Он греет душу: ощущения, которые ты испытываешь, когда находишься под аркой и поешь словами не передать. На глазах наворачиваются слезы радости: плачешь и поешь. А потом идешь по городу с друзьями домой пешком – это яркие впечатления.