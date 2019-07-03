Ср, 3.07.2019
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«Никогда этого не забуду!»: Анна Седокова рассказала о предательстве подруг

Анна Седокова.

ФОТО: Instagram

Анна Седокова осталась наедине с проблемами во время своего тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв сторону бывшего мужа, пишут Дни.ру.

Анна Седокова еще не отошла от тяжелой и мучительной процедуры развода. За это время певицу даже пытались лишить материнских прав, артистке едва удалось отвоевать свою дочь Монику.

Принято считать, что причиной расставания Анны Седоковой с Максимом Чернявским стала ревность. Мужу не нравилось, что его супруга наряжается в откровенные наряды, снимается в пикантных эпизодах и не уделяет времени семье. Чернявский, как говорили в окружении артистки, устраивал ей дикие сцены.

Когда стало ясно, что пара расстается, подруги Анны Седоковой встали на сторону Максима. Единственной, кто поддержал ее в трудную минуту, стала Наталья Рудова.

"Ната – единственная женщина , которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила на другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием. А это девочки, дорогого стоит и я никогда этого не забуду!",

- написала Анна в своем Инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица долгое время не могла видеться с дочерью - только говорила с ней по телефону. Однако теперь проблемы позади. Весной Анна Седокова уехала с Моникой в Турцию – где, по ее словам, провела незабываемый отпуск. К сожалению, по решению суда певица не может привезти дочку в Россию из Америки, где она живет с отцом.

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