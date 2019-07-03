«Никогда этого не забуду!»: Анна Седокова рассказала о предательстве подруг

Анна Седокова еще не отошла от тяжелой и мучительной процедуры развода. За это время певицу даже пытались лишить материнских прав, артистке едва удалось отвоевать свою дочь Монику.

Принято считать, что причиной расставания Анны Седоковой с Максимом Чернявским стала ревность. Мужу не нравилось, что его супруга наряжается в откровенные наряды, снимается в пикантных эпизодах и не уделяет времени семье. Чернявский, как говорили в окружении артистки, устраивал ей дикие сцены.

Когда стало ясно, что пара расстается, подруги Анны Седоковой встали на сторону Максима. Единственной, кто поддержал ее в трудную минуту, стала Наталья Рудова.

"Ната – единственная женщина , которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила на другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием. А это девочки, дорогого стоит и я никогда этого не забуду!",

- написала Анна в своем Инстаграм.