Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом

После свадьбы Потап и Настя Каменских не скупятся на трогательные признания друг другу в любви. Артисты часто публикуют в социальных сетях посты, в которых откровенно рассказывают, что для них главное в отношениях, пишет Сегодня.
Так, Настя Каменских в очередной раз посвятила в Instagram огромный пост, в котором рассказала, что благодарна Потапу за поддержку. По словам артистки, поддержка и взаимопонимание в семье очень важны.
Также Настя призналась, что она счастлива и желает каждому человеку встретить настоящую любовь и беречь ее.
Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости - это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: «Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!». Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка - это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека. Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!
Напомним, что 23 мая Настя Каменских вышла замуж за Потапа, и их свадьба стала событием года.