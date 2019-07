Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом

Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости - это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: «Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!». Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка - это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека. Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!

