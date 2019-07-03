Известный рэпер задержан в Стокгольме за избиение прохожего

Рэпер A$AP Rocky в ночь на 3 июля задержан после нападения на прохожих в центре Стокгольма в минувшие выходные. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры города.

— В Стокгольме по подозрению в нападении был задержан исполнитель. По тому же делу задержали ещё трёх человек... До 12 часов 6 июля прокуратура должна принять решение, будут ли эти лица взяты под стражу, — уточнили в ведомстве.

Рэпер A$AP Rocky прогуливался по шведской столице, когда к нему и его друзьям подошли двое парней. Позже сообщалось, что речь шла о якобы сломанных наушниках. Так или иначе, дело дошло до драки. Прохожий оказался на мостовой, его здорово избили.

Дожидаться приезда полиции рэпер A$AP Rocky не стал – команда организованно ретировалась с места схватки. Все происходящее снимали на камеру поклонницы музыканта: за кадром слышны их восхищенные реплики, передают Дни.ру со ссылкой на TMZ.com.