Известный рэпер задержан в Стокгольме за избиение прохожего

Музыкант вину отрицает. Он говорит, что избитые им и его командой вели себя нагло и приставали к девушкам, пишет Лайф.
Рэпер A$AP Rocky в ночь на 3 июля задержан после нападения на прохожих в центре Стокгольма в минувшие выходные. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры города.
— В Стокгольме по подозрению в нападении был задержан исполнитель. По тому же делу задержали ещё трёх человек... До 12 часов 6 июля прокуратура должна принять решение, будут ли эти лица взяты под стражу, — уточнили в ведомстве.
Рэпер A$AP Rocky прогуливался по шведской столице, когда к нему и его друзьям подошли двое парней. Позже сообщалось, что речь шла о якобы сломанных наушниках. Так или иначе, дело дошло до драки. Прохожий оказался на мостовой, его здорово избили.
Дожидаться приезда полиции рэпер A$AP Rocky не стал – команда организованно ретировалась с места схватки. Все происходящее снимали на камеру поклонницы музыканта: за кадром слышны их восхищенные реплики, передают Дни.ру со ссылкой на TMZ.com.
Сам рэпер перед задержанием написал в "Инстаграме", что невиновен, и опубликовал видео конфликта, который перерос в драку. По словам A$AP Rocky, избитые им и его командой вели себя нагло и приставали к проходящим мимо девушкам.