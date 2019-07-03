Алла Пугачева похвасталась кольцом за 400 тысяч евро

Когда артистка только начинала карьеру, то была равнодушна к драгоценностям. Да и на волне успеха Алла Пугачева утверждала, что хочет быть ближе к народу, выбирая простой образ: платье-балахон, удобную обувь, отсутствие украшений. Примадонна рассказывала историю о том, как однажды потеряла дорогое кольцо, подаренное Филиппом Киркоровым. Кристина Орбакайте впоследствии нашла ювелирное изделие под диваном на даче.

Но после свадьбы с Максимом Галкиным мнение Аллы Борисовны изменилось. Певица обзавелась целой коллекцией украшений, отмечая, что собирает приданое для детей и внуков. Николай Басков подарил исполнительнице специальную машинку для чистки бриллиантов, узнав, что та заинтересовалась ювелирными изделиями. Так, на бракосочетание Галкин презентовал супруге кольцо, колье и серьги с драгоценными камнями, оцененные в миллион долларов.

Недавно Пугачева вышла в свет с очередным украшением. Олеся Судзиловская опубликовала совместный с Примадонной снимок, на котором поклонники заметили новое кольцо с крупным камнем на пальце певицы.

«С Аллой Борисовной и Николаем Басковым. Вечер в долгожданной компании. Повидались! Похулиганили», — пояснила Судзиловская в микроблоге.

Подписчики ведущей отметили, что Примадонна прекрасно выглядит. «Алла Борисовна все хорошеет! Свежа и прекрасна. И колечко очень идет, такой камень огромный. Это подарок Максима?» — заинтересовались пользователи.

Ни Алла Борисовна, ни Судзиловская не дали ответа на вопросы комментаторов. Возможно, артистка промолчала, поскольку до сих пор не придает особого значения наличию драгоценностей, ведь еще в феврале певица легко рассталась с одним из колец, подарив его Ирине Муравьевой.

Эксперты пришли к выводу, что новое ювелирное изделие артистки очень редкое. Даже при размытом фокусе снимка видно, что кольцо превосходного качества. Такую драгоценность не встретишь в магазине.