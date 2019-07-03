Алла Пугачева похвасталась кольцом за 400 тысяч евро

На прошлой неделе певица вышла в свет, чтобы провести время с давними друзьями Олесей Судзиловской и Николаем Басковым. На руке Аллы Пугачевой поклонники заметили дорогое ювелирное изделие. Эксперты оценили стоимость кольца в 28 миллионов (почти 400 тысяч евро), пишет Стархит.
Когда артистка только начинала карьеру, то была равнодушна к драгоценностям. Да и на волне успеха Алла Пугачева утверждала, что хочет быть ближе к народу, выбирая простой образ: платье-балахон, удобную обувь, отсутствие украшений. Примадонна рассказывала историю о том, как однажды потеряла дорогое кольцо, подаренное Филиппом Киркоровым. Кристина Орбакайте впоследствии нашла ювелирное изделие под диваном на даче.
Но после свадьбы с Максимом Галкиным мнение Аллы Борисовны изменилось. Певица обзавелась целой коллекцией украшений, отмечая, что собирает приданое для детей и внуков. Николай Басков подарил исполнительнице специальную машинку для чистки бриллиантов, узнав, что та заинтересовалась ювелирными изделиями. Так, на бракосочетание Галкин презентовал супруге кольцо, колье и серьги с драгоценными камнями, оцененные в миллион долларов.
Недавно Пугачева вышла в свет с очередным украшением. Олеся Судзиловская опубликовала совместный с Примадонной снимок, на котором поклонники заметили новое кольцо с крупным камнем на пальце певицы.
«С Аллой Борисовной и Николаем Басковым. Вечер в долгожданной компании. Повидались! Похулиганили», — пояснила Судзиловская в микроблоге.
Подписчики ведущей отметили, что Примадонна прекрасно выглядит. «Алла Борисовна все хорошеет! Свежа и прекрасна. И колечко очень идет, такой камень огромный. Это подарок Максима?» — заинтересовались пользователи.
Ни Алла Борисовна, ни Судзиловская не дали ответа на вопросы комментаторов. Возможно, артистка промолчала, поскольку до сих пор не придает особого значения наличию драгоценностей, ведь еще в феврале певица легко рассталась с одним из колец, подарив его Ирине Муравьевой.
Эксперты пришли к выводу, что новое ювелирное изделие артистки очень редкое. Даже при размытом фокусе снимка видно, что кольцо превосходного качества. Такую драгоценность не встретишь в магазине.
«Даже среди брендов такое кольцо — редкий гость. Видно, что украшение создали по индивидуальному заказу. Центральный бриллиант — не меньше 12 карат, но, возможно, и больше. Бросается в глаза и белоснежный цвет камней, что является основным критерием в цене. По самым скромным оценкам, цена такого украшения начинается от 450 тысяч долларов — около 400 тысяч евро, и в зависимости от бренда она может достигать любых высот. Например, подобное кольцо от Cartier, проданное не так давно, стоило 180 миллионов (2,5 миллиона евро)», — заключила дизайнер украшений Дина Джафарова в интервью «КП».