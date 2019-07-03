Пропавший в Швеции сын эстонского актера связался с родителями

Вчера, 2 июля, известный эстонский кукловод Хейно Сельямаа сообщил о том, что его сын не вернулся с музыкального фестиваля в Стокгольме, который проходил в выходные дни. Сегодня актер сообщил, что ему удалось связаться с юношей.
Сегодня ночью на своей странице в Facebook Хейно Сельямаа сообщил, что сын нашелся. С ним все в порядке.
Спасибо всем, кто проявил участие и поддержал!
- обратился Сельямаа к пользователям социальной сети.
По телефону актер также подтвердил порталу Elu24, что сын позвонил ему сам.
Напомним, о пропаже Орма стало известно из поста его отца в Facebook.
«Орм Сельямаа не вернулся из Стокгольма, куда уезжал на музыкальный фестиваль (прошлые выходные). Его телефон был найден на одной из улиц Стокгольма, - написал опечаленный отец однокласснику Орма. - Не могли бы вы написать всем его друзьям об этом, может, кто-то что- то знает, потому что я жду любого известия о сыне».
Портал Elu24 также связался с безутешным отцом, чтобы узнать, когда он последний раз разговаривал со своим сыном. Хейно ответил, что в последний раз слышал голос Орма 25 июня. А об исчезновении сына он узнал прошлой ночью (1 июля), когда о несчастье сообщила мать Орма.