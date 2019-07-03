Пропавший в Швеции сын эстонского актера связался с родителями

Сегодня ночью на своей странице в Facebook Хейно Сельямаа сообщил, что сын нашелся. С ним все в порядке.

Спасибо всем, кто проявил участие и поддержал!

- обратился Сельямаа к пользователям социальной сети.

По телефону актер также подтвердил порталу Elu24, что сын позвонил ему сам.

Напомним, о пропаже Орма стало известно из поста его отца в Facebook.

«Орм Сельямаа не вернулся из Стокгольма, куда уезжал на музыкальный фестиваль (прошлые выходные). Его телефон был найден на одной из улиц Стокгольма, - написал опечаленный отец однокласснику Орма. - Не могли бы вы написать всем его друзьям об этом, может, кто-то что- то знает, потому что я жду любого известия о сыне».