Алибасов разоблачил ложь Первого канала

Бари Алибасов не отказывался в последний момент от съемок в шоу Дмитрия Шепелева. За обвинения в срыве программы «На самом деле» продюсер собирается привлечь Первый канал к суду.

Продюсер группы «На-На» утверждает, что съемки длились более четырех часов. Еще четыре часа заняла подготовка к процессу. А во время эфира, по словам Алибасова, «какие-то там умники» заявили, что он подстроил болезнь и лечение ради пиара. Все, о чем говорилось в передаче, шоумен назвал «наглым враньем».

Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную,

– цитирует Бари Алибасова URA.ru.