Алибасов разоблачил ложь Первого канала

Бари Алибасов намерен подать в суд на Первый канал. Продюсер обвинил создателей программы «На самом деле» во лжи.
Бари Алибасов не отказывался в последний момент от съемок в шоу Дмитрия Шепелева. За обвинения в срыве программы «На самом деле» продюсер собирается привлечь Первый канал к суду.
Продюсер группы «На-На» утверждает, что съемки длились более четырех часов. Еще четыре часа заняла подготовка к процессу. А во время эфира, по словам Алибасова, «какие-то там умники» заявили, что он подстроил болезнь и лечение ради пиара. Все, о чем говорилось в передаче, шоумен назвал «наглым враньем».
Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную,
– цитирует Бари Алибасова URA.ru.
Ранее сообщалось, что приглашенный на ток-шоу Дмитрия Шепелева Бари Алибасов должен был, по замыслу авторов программы, пройти проверку на полиграфе. Однако в последний момент выяснилось, что продюсер не придет. Он якобы сослался на плохое самочувствие и пообещал ответить на вопросы в другой раз. Журналисты предположили, что отказ Алибасова от участия в съемках обошелся Первому каналу в несколько миллионов рублей.