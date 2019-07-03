По Эстонии всей семьей! ТОП-7 интересных мест, которые нужно посетить с ребеноком этим летом
Во время каникул и отпусков все родители задумываются о том, как бы интересно и, желательно, с пользой провести время с ребенком. Мы живем в маленькой стране, но, к счастью, и в Эстонии есть довольно много мест, где можно весело провести время и детям, и родителям.
Портал Limon.ee предлагает вам посетить эти семь мест, расположенных по всей Эстонии!
Городок дорожного движения и игровой домик в парке LaitseRallyPark
Городок дорожного движения и игровой домик — это превосходное место для проведения детского дня рождения, поездки с дошкольниками и школьниками, а также для отдыха всей семьей!
В игровом домике площадью 600 квадратных метров. малышей ждет отдельная площадка, где они могут ползать, а для детей постарше имеется игровая комната с кухонным уголком, кукольным домиком и другими игрушками, мини-кинотеатр, уголок с конструкторами Lego, xBox, трасса SlotCar, игровые консоли PS3 и симулятор автогонок.
В городке дорожного движения имеется большая песочница, игровые домики, качели, возможность покататься на велосипедах, взять напрокат педальные карты, электромобили и автомобили с бензиновым мотором, чтобы уже с раннего детства научить детей разбираться в дорожных знаках и дорожном движении, пишет Visitestonia.
Тематический парк Lottemaa
В парке "Лоттемаа" юных исследователей ждут более сотни аттракционов, тематические домики, вкусное угощение, сувенирные магазинчики и удобный пляж. Открытий, изобретений и невероятных приключений хватит на целый день для всей семьи.
"Лоттемаа" - это крупнейший тематический парк во всей Прибалтике, который предлагает вам посетить настоящую Деревню изобретателей, расположенную в живописном прибрежном лесу и знакомую всем любителям мультфильмов, мюзиклов и книг про собачку Лотте. Здесь вы повстречаете своих любимых героев - Лотте, Бруно, Альберта и других жителей Деревни изобретателей, и вместе с ними сможете поиграть и изобрести что-то новое. Тематический парк находится на расстоянии шести километров от летней столицы Эстонии - города Пярну.
Игровой комплекс Vudila
В стране игр Vudila вас ждет большой аквапарк на открытом воздухе с трехуровневой горкой и трубой, сауны в трубе, качели, игровые атракционы, батуты, скай-джампинг, электромобили, бамперные машинки, приключенческие тропы, квадроциклы, дом электронных игр, весельные лодки, катамараны, большая игровая комната, семья животных, поездки верхом и т. д. Кроме того, в игровом комплексе Vudila вы можете перекусить и собственными руками поймать форель.
В страну игр приглашаются дети всех возрастов с родителями, бабушками, дедушками и друзьями, поскольку здесь всем хватит занятий на целый день!
Парк развлечений Vembu-tembumaa
Vembu-Tembumaa – это парк развлечений и отдыха, где получат незабываемые впечатления и взрослые, и дети.
Маленьким посетителям парка предлагается прокатиться на паровозике „ITAL-RESINA“ и карусели „NOSTALGIA“, прогуляться по „СКАЗОЧНОМУ КОРОЛЕВСТВУ“ и искупаться в бассейне.
Дети постарше и родители могут проявить свою находчивость, быстроту реакции и класс вождения за рулём картинга или на автодроме, получить удовольствие на водных аттракционах, в зале с игровыми автоматами, а также играя в мини гольф или бильярд.
В парке есть кафе и столовая, в которых каждый может найти что-то по вкусу для себя. Но если есть желание принести что-то с собой и пожарить на гриле - пожалуйста! По всей территории парка оборудованы места для шашлыков со столами – вы можете устроить настоящий праздник со своей компанией.
Деревня викингов Vikingite küla
Деревня викингов – это словно гавань спокойствия, прибывая в которую чувствуешь душевный покой и легкое благоговение перед девственной природой.
Эта настоящая старинная деревенька постоянно совершенствуется. Здесь есть всё, что нужно истинному викингу:
- древнее городище, которое защищено от врага благодаря камнеметательной машине и недреманному оку опытного витязя;
- таверна, где каждый день предлагают еду;
- самобытные бани (баня-пещера, можжевеловая баня, финская сауна);
- размещение в главном здании и в лесных домиках.
Деревня викингов предлагает обучающую, захватывающую и вовлекающую в процесс пищу для ума, испытание для духа и приключения из далеких времен для детей и взрослых – от мала до велика.
Страусиная ферма на острове Муху
Страусиная ферма на острове Муху – это супер-интересный зоопарк, в котором есть страусы, зебры, рыжие кенгуру, валлаби, эму, альпаки, пони и кролики. Хозяева хутора Лаасу начали выращивать страусов 20 лет назад – их опыту можно доверять!
Летом в саду работает кафе, где предлагают деликатесы из местных продуктов. Также посетите наш сувенирный магазин – там вы найдете интересные вещи, связанные с животными фермы.
Детям очень нравится кормить страусов с ладони кукурузными зернами.
Всех животных вы увидите вблизи.
Страусиная ферма на острове Муху – это прекрасное место досуга для всей семьи.
Ферма альпак – крупнейшая в Эстонии ферма по разведению альпак!
Любопытные и немного пугливые альпаки с большими глазами и улыбчивой мордочкой поднимают настроение и дарят положительную энергию! На ферме альпак при хуторе Кянну можно посмотреть на перуанских альпак – животных с невероятно мягкой шерстью, которые проводят свои дни на пастбище, жуя траву. Когда на ферму приходят гости, альпаки выстраиваются за изгородью и вытягивают свои шеи в ожидании угощения. На хуторе вы можете погладить альпак и угостить их вкусностями. Кроме альпак, на ферме вы также можете посмотреть на милых карликовых козочек, мини-овечек, ангорских кроликов и кур.
В хуторском магазинчике можно приобрести сувениры и изделия из шерсти альпаки.