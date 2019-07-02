Трогательно! Танель Падар сфотографировал животик своей беременной возлюбленной

В марте о своем грядущем отцовстве объявил певец Танель Падар (38), пишет Elu24. Сегодня в социальных сетях музыкант опубликовал фото своей возлюбленной.
Taнель Падар и Лаурен Виллманн впервые рассекретили свои отношения в ноябре 2017 года. Возлюбленная Танеля младше его на 17 лет, в 2015 году она окончила гимназию и поступила в Тартуский университет на юридический факультет, который и окончила.
Лаурен Виллманн, невеста Танеля Падара.
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Танель и Лаурен объявили о помолвке 2 июля прошлого года.