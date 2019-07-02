Вт, 2.07.2019
Уж точно горячее нашего лета! ТОП-10 самых сексуальных эстонских красоток СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии

Elina Born Tinderis

ФОТО: Kuvatõmmis/Tinder

Своеобразная вражда между блондинками и брюнетками существовала всегда, ведь представительницы прекрасного пола во все времена задавались вопросом: какой же цвет волос больше нравится мужчинам?

Портал Limon.ee выбрал десять самых горячих брюнеток Эстонии. Смотри и решай, кто из этих красоток, по-твоему, самая сексуальная.

Певица Элина Борн

ФОТО: Erlend Štaub

Блогер Мэрилин Таймре, известная под псевдонимом Paljas Porgand

ФОТО: Erakogu

Ингрид Мянд, возлюбленная эстонского рэпера Beebilõust, которую также называют графиней Копли

ФОТО: Instagram / Karmo Koppel

Певица Лаура Пылдвере

ФОТО: Instagram

Оперная певица Элина Нечаева

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Геттер Яани

ФОТО: Instagram

Виолончелистка Сильвия Ильвес

ФОТО: Instagram / Tiina Annamaa

Певица, представившая Эстонию на «Евровидении-2013» Биргит Саррап

ФОТО: Скриншот с Instagram

Модель Диана Хапрова

ФОТО: Facebook Дианы Хапровой

Бывшая возлюбленная Танеля Падара Кристель Мардисоо

ФОТО: Marmara Sterling / Instagram

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