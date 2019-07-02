Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии

Портал Limon.ee выбрал десять самых горячих брюнеток Эстонии. Смотри и решай, кто из этих красоток, по-твоему, самая сексуальная.
Певица Элина Борн
Блогер Мэрилин Таймре, известная под псевдонимом Paljas Porgand
Ингрид Мянд, возлюбленная эстонского рэпера Beebilõust, которую также называют графиней Копли
Певица Лаура Пылдвере
Оперная певица Элина Нечаева
Певица Геттер Яани
Виолончелистка Сильвия Ильвес
Певица, представившая Эстонию на «Евровидении-2013» Биргит Саррап
Модель Диана Хапрова
Бывшая возлюбленная Танеля Падара Кристель Мардисоо