Горячий отдых Пугачевой и Галкина с детьми на прибалтийском пляже восхитил поклонников

Каждое лето Алла Пугачева и Максим Галкин уезжают в Юрмалу – к морю, к друзьям, живущим в тех местах, общаются и с множеством знакомых, приехавших туда раньше. Обычно, чтобы в полной мере насладиться отдыхом на курорте, семья Пугачевой и Галкина арендует одну и ту же виллу по соседству с домом Лаймы Вайкуле, удобную во всех отношениях.
На этот раз приезд совпал с небольшим похолоданием, в Юрмале было очень ветрено, сильные волны накатывали на песок. Но это не помешало семье отправиться на пляж. Причем Максим тут же начал снимать видео. Надо было видеть восторг Гарри и Лизы, которые носятся по песку, перекрикивают чаек, слушают прибой, радуются морю и солнцу!
На сей раз Алла Пугачева приехала совершенно преобразившаяся, помолодевшая, постройневшая. Практически все отмечают, что она прекрасно выглядит. У моря раскинула руки со словами: «Я чайка, летаю!» О том, что ей не так давно исполнилось 70 лет, даже не думается. Счастливая женщина в кругу любимой семьи словно не имеет возраста.
Кстати, слова Аллы Борисовны на видеокамеру вызвали у подписчиков страницы Максима Галкина жаркие споры. А сказала Пугачева вот что: «Хорошо с любимым другом и детьми любимыми погулять по берегу моря в Юрмале». Как?! – изумились они, почему «с другом»? И тут же заподозрили тайный смысл, начав обсуждать, мол, друг – это одно, а муж – совсем другое… К счастью, их тут же пристыдили: «Да хватит вам уже осуждать каждое слово, как через ситечко, процеживаете», «Для кого-то муж — лучший и любимый друг, для других муж — просто муж, а друг — просто друг. Вам режет слух, а для других это абсолютно нормально».
А третьи, внимательно посмотрев видео, обратили внимание на кадры, где семья идет по берегу, взявшись за руки. И значит, снимает их на камеру кто-то ещё. Возможно, предположили они, Пугачева и Галкин взяли с собой давнюю подругу Аллы Борисовны Лайму Вайкуле? Или с ними прогуливается кто-то из хороших московских друзей, кого певица назвала другом?