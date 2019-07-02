Горячий отдых Пугачевой и Галкина с детьми на прибалтийском пляже восхитил поклонников

Каждое лето Алла Пугачева и Максим Галкин уезжают в Юрмалу – к морю, к друзьям, живущим в тех местах, общаются и с множеством знакомых, приехавших туда раньше. Обычно, чтобы в полной мере насладиться отдыхом на курорте, семья Пугачевой и Галкина арендует одну и ту же виллу по соседству с домом Лаймы Вайкуле, удобную во всех отношениях.

На этот раз приезд совпал с небольшим похолоданием, в Юрмале было очень ветрено, сильные волны накатывали на песок. Но это не помешало семье отправиться на пляж. Причем Максим тут же начал снимать видео. Надо было видеть восторг Гарри и Лизы, которые носятся по песку, перекрикивают чаек, слушают прибой, радуются морю и солнцу!

На сей раз Алла Пугачева приехала совершенно преобразившаяся, помолодевшая, постройневшая. Практически все отмечают, что она прекрасно выглядит. У моря раскинула руки со словами: «Я чайка, летаю!» О том, что ей не так давно исполнилось 70 лет, даже не думается. Счастливая женщина в кругу любимой семьи словно не имеет возраста.

Кстати, слова Аллы Борисовны на видеокамеру вызвали у подписчиков страницы Максима Галкина жаркие споры. А сказала Пугачева вот что: «Хорошо с любимым другом и детьми любимыми погулять по берегу моря в Юрмале». Как?! – изумились они, почему «с другом»? И тут же заподозрили тайный смысл, начав обсуждать, мол, друг – это одно, а муж – совсем другое… К счастью, их тут же пристыдили: «Да хватит вам уже осуждать каждое слово, как через ситечко, процеживаете», «Для кого-то муж — лучший и любимый друг, для других муж — просто муж, а друг — просто друг. Вам режет слух, а для других это абсолютно нормально».