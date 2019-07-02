Трудный день для нескольких знаков Зодиака: гороскоп на 2 июля

Деловая активность высока, и профессиональные перспективы очень хороши. Этот день особенно удачен для тех, кто готов работать, не рассчитывая на немедленную награду, и, столкнувшись с преградой, не отступать, а искать пути ее преодоления. Возможны некоторые затруднения в делах, подразумевающих сотрудничество с государственными организациями, однако добиться желаемого результата все же можно. Удачными будут командировки, хорошо пройдут переговоры с иностранными партнерами, пишет Дворец.
В личной жизни ситуация будет весьма нестабильной, придется приложить некоторые усилия, чтобы сохранить существующее положение вещей. Это не самый подходящий день для того, чтобы инициировать перемены, выяснять отношения, обсуждать планы на будущее. Цените по достоинству то, что имеете, и избегайте необдуманных поступков.
Овен
Удачный день для путешествий и поездок. Знакомства с приятными попутчиками внесут в вашу жизнь нечто новое, а в ближайшем будущем – откроют новые возможности для личностного роста. Однако торопить события не стоит. Сегодня вам напомнят о многих данных ранее обещаниях, и выполнять их придется, как бы вы ни сопротивлялись. Возможны значительные расходы, не исключена и потеря дорогой для вас вещи.
В сфере романтических отношений ситуация складывается неблагоприятная. Опрометчивые поступки, совершенные в недавнем прошлом, не остались незамеченными, и сегодня вам предстоит узнать, каковы их последствия.
Телец
Решение профессиональных проблем окажется трудным и утомительным делом, а желающих помочь вам вряд ли будет много. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, избегайте контактов с малознакомыми людьми. Излишняя доверчивость сослужит вам плохую службу. Это день пересмотра планов. Можно приступать к реализации новых идей, но слишком торопиться не стоит.
Возможны разногласия с любимым человеком, в некоторых случаях дело дойдет до серьезных ссор. Жизненный потенциал несколько снижен, возможны недомогания. Откажитесь от далеких поездок и занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками.
Близнецы
Атмосферу в семье будет довольно напряженной, вас ожидают острые дискуссии на актуальные темы. Не доводите дело до конфликта, пока не переосмыслите собственное поведение – не исключено, что ваши поступки были отнюдь не безупречны. Несколько проще будет поладить с любимым человеком; юным представителям знака день принесет исключительно приятные романтические переживания.
В профессиональных делах следует избегать спешки и необдуманных решений. Недоброжелатели будут испытывать ваше терпение, однако вы вряд ли поддадитесь на их провокации. Можно заключать долгосрочные сделки, договариваться о сотрудничестве с новыми партнерами.
Рак
Нежелательно приступать к реализации сложных проектов, требующих глубоких знаний и богатого жизненного опыта. Хорошенько все обдумать звезды советуют тем, кто планирует начать работу в новой для себя области, расширять сферу деятельности. Переговоры не принесут ожидаемого результата, придется идти на уступки, отказываться от ранее выдвинутых требований. Вероятны непредвиденные расходы.
Обстановка в семье благоприятная, близкие люди будут искренне рады общению с вами. Откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений. Хорошо пройдут встречи с друзьями, прогулки будут способствовать росту жизненного тонуса.
Лев
Этот день откроет широкие возможности перед теми, кто давно поставил себе цель и сейчас раздумывает над тем, как скорее достичь ее. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, каким путем следует идти, на чью поддержку опереться. Проблемы в деловых отношениях не исключены, но вы сможете взять ситуацию под контроль, если будете отстаивать свою точку зрения в переговорах и не испугаетесь противостояния с высокопоставленными особами. Благоприятна финансовая ситуация; звезды советуют делать крупные покупки, задуматься о долгосрочных инвестициях.
Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.
Дева
День будет весьма напряженным. Вас ждут мелкие, но многочисленные неприятности, которые не лучшим образом скажутся на настроении. Подумайте о том, чтобы обеспечить себе источник приятных эмоций. Например, запланируйте развлекательную поездку, возьмите билеты в театр или договоритесь с друзьями о посещении увеселительного заведения. Прогулка по магазинам тоже может поднять настроение, но связанные с ней расходы окажутся весьма чувствительным «побочным эффектом».
Очень напряженно будут складываться отношения с любимым человеком. Это не лучшие день для романтических признаний и обсуждения накопившихся проблем. Постарайтесь спокойно принимать критику в свой адрес, не отвергать, не обдумав, советы родственников, и не отказываться от помощи, которая будет предложена не в самой тактичной форме.
Весы
День неспокойный, и Весы, очень чувствительные к настроению окружающих, переживут много неприятных моментов. Наиболее сильные волнения связаны с любимым человеком, чьи поступки и высказывания заставляют задуматься о будущем отношений; у некоторых представителей знака появятся поводы для ревности, другие будут страдать от недостатка внимания и заботы.
Стабильна финансовая ситуация: и расходы, и доходы вполне предсказуемы, вы не ошибетесь в инвестициях. Старайтесь держаться ближе к дому: именно в привычной обстановке вас ждут наиболее приятные сюрпризы. Несмотря на все трудности и сложные моменты, оптимизм вы сохраните, а это значит, что и настоящие успехи не за горами.
Скорпион
У Скорпионов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности в работе и не стесняйтесь обратиться за помощью, если окажетесь в сложной ситуации. Рассчитывая исключительно на свои силы, вы сужаете собственные горизонты, упускаете возможности, которыми следовало бы воспользоваться. Вероятны проблемы у тех, кто в этот день отправляется в деловые командировки или планирует принимать участие в презентациях, семинарах, конференциях.
В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.
Стрелец
День связан с появлением проблем как профессионального, так и личного характера. Найти верное решение будет непросто, однако ваша интуиция наверняка подскажет, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами; нежелательно вести переговоры с иностранцами, планировать на этот день далекие поездки. Финансовая картина значительно не изменится, но ожидаемые денежные поступления могут немного задержаться.
Ссора с любимым человеком окажется весьма серьезной, если вы не сделаете первых шагов к сближению. Родственники готовы прийти вам на помощь, но не проявят бестактности и нетерпения, которые могли бы усложнить и без того непростую ситуацию.
Козерог
Удачный день для реализации любых замыслов, покорения интересующих вас вершин и работы над сложными, требующими внимания проектами. Не придется спешно вносить коррективы в ранее составленные планы; можно придерживаться привычного графика и действовать именно в том темпе, который является для вас комфортным. Коллеги готовы прислушаться к вашему мнению, маловероятны конфликты с руководством и деловыми партнерами.
Личные отношения также вполне гармоничны, интуиция помогает вам избегать «острых» моментов в общении с дорогими сердцу людьми. Можно восстановить прерванные связи, напомнить о себе старым знакомым – встречи с людьми из прошлого будут приятными.
Водолей
День идеально подходит для любой работы: можно многое успеть, самостоятельно справиться с решением сложных задач, принять все необходимые меры для обезоруживания недоброжелателей и агрессивно настроенных конкурентов. Ваши профессиональные достижения велики, и сомневаться в этом не нужно, что бы ни говорил ваш критически настроенный руководитель.
В личной жизни влияние негативных тенденций создает ситуацию более сложную и неоднозначную. Вы легко ссоритесь из-за пустяков с друзьями и родственниками, никак не можете поладить с любимым человеком. Ревность может разрушить даже самые нежные отношения, поэтому постарайтесь не давать для нее поводов.
Рыбы
День весьма противоречивый. Кажется, что дела идут неплохо, но в тот самый момент, когда желанная цель близка, возникают непредвиденные затруднения. Вы надеетесь на чудо, а собственные возможности явно недооцениваете – именно за такой подход и приходится расплачиваться неудачами. Необходимость заниматься скучными делами вряд ли воодушевит вас на трудовые подвиги, но те, кто сумеет одержать верх над своей ленью, добьются внушительных результатов.
Вероятны проблемы в личной жизни. Влюбленные склонны видеть в мрачном свете будущее своих отношений, возлагать на избранника ответственность за мнимые и реальные проблемы. Постарайтесь найти себе занятие по душе, на время отвлечься от мрачных мыслей.