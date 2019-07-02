Трудный день для нескольких знаков Зодиака: гороскоп на 2 июля

Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.

Дева

День будет весьма напряженным. Вас ждут мелкие, но многочисленные неприятности, которые не лучшим образом скажутся на настроении. Подумайте о том, чтобы обеспечить себе источник приятных эмоций. Например, запланируйте развлекательную поездку, возьмите билеты в театр или договоритесь с друзьями о посещении увеселительного заведения. Прогулка по магазинам тоже может поднять настроение, но связанные с ней расходы окажутся весьма чувствительным «побочным эффектом».

Очень напряженно будут складываться отношения с любимым человеком. Это не лучшие день для романтических признаний и обсуждения накопившихся проблем. Постарайтесь спокойно принимать критику в свой адрес, не отвергать, не обдумав, советы родственников, и не отказываться от помощи, которая будет предложена не в самой тактичной форме.

Весы

День неспокойный, и Весы, очень чувствительные к настроению окружающих, переживут много неприятных моментов. Наиболее сильные волнения связаны с любимым человеком, чьи поступки и высказывания заставляют задуматься о будущем отношений; у некоторых представителей знака появятся поводы для ревности, другие будут страдать от недостатка внимания и заботы.

Стабильна финансовая ситуация: и расходы, и доходы вполне предсказуемы, вы не ошибетесь в инвестициях. Старайтесь держаться ближе к дому: именно в привычной обстановке вас ждут наиболее приятные сюрпризы. Несмотря на все трудности и сложные моменты, оптимизм вы сохраните, а это значит, что и настоящие успехи не за горами.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности в работе и не стесняйтесь обратиться за помощью, если окажетесь в сложной ситуации. Рассчитывая исключительно на свои силы, вы сужаете собственные горизонты, упускаете возможности, которыми следовало бы воспользоваться. Вероятны проблемы у тех, кто в этот день отправляется в деловые командировки или планирует принимать участие в презентациях, семинарах, конференциях.

В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.

Стрелец

День связан с появлением проблем как профессионального, так и личного характера. Найти верное решение будет непросто, однако ваша интуиция наверняка подскажет, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами; нежелательно вести переговоры с иностранцами, планировать на этот день далекие поездки. Финансовая картина значительно не изменится, но ожидаемые денежные поступления могут немного задержаться.