Умер отец Николая Баскова

Сегодня стало известно о смерти отца Николая Баскова — Виктора Владимировича не стало вследствие долгой болезни. Папе артиста было всего 67 лет. Как стало известно, трагедия в семье случилась накануне. Сам Николая узнал о случившемся в Минске, незадолго до выступления на «Европейских молодежных играх».

Напомним, что Николай был всегда очень близок со своими родителями. Виктор и Елена посещали его концерты, а также поддерживали сына перед серьезными турами. Когда Басков поздравлял родителей с праздниками, он выражал в своих словах всю любовь к ним.