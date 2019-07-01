Умер отец Николая Баскова
Виктора Владимировича не стало вследствие долгой болезни. Сам Николай Басков пока никак не прокомментировал печальное известие, но в пресс-службе артиста информацию подтвердили, пишет Стархит.
Сегодня стало известно о смерти отца Николая Баскова — Виктора Владимировича не стало вследствие долгой болезни. Папе артиста было всего 67 лет. Как стало известно, трагедия в семье случилась накануне. Сам Николая узнал о случившемся в Минске, незадолго до выступления на «Европейских молодежных играх».
Напомним, что Николай был всегда очень близок со своими родителями. Виктор и Елена посещали его концерты, а также поддерживали сына перед серьезными турами. Когда Басков поздравлял родителей с праздниками, он выражал в своих словах всю любовь к ним.
«Горжусь тем, что ты у меня такой сильный, мудрый, чуткий, заботливый, настоящий полковник и профессионал в своей профессии, преданный семье! Ты являешься для меня примером и поддержкой во всем! Хоть и говорят, что родителей не выбирают, но я благодарю Бога за то, что он мне послал таких родителей», — хвалил Николай отца в его предыдущий день рождения.