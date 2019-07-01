Главные страхи мужчин, о которых они молчат

Большинство мужчин не показывает и не афиширует свои слабости. Оно и понятно: мужчина по идее должен быть сильным и даже виду не подать в случае чего. Ведь он самец, добытчик и всё в таком же духе, пишет Menscult.
Но на самом деле нет ничего плохого, чтобы иногда дать себе слабину. В пределах разумного, конечно. Нытиком становиться тоже не следует — кого такой человек будет притягивать? Разве что таких же хлюпиков.
Но если есть страх, значит, есть постоянное размышление на эту тему. У тебя наверняка нет всех этих страхов, потому что ты бесстрашный атлант. Но почитай, о чем переживают остальные мужчины.
Быть уволенным
И потерять не только свое финансовое благополучие, но и стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Какая может быть уверенность, если ты гол как сокол? Тут уже даже речи не идет о каком-то предприятии или семье, которая тоже, как правило, любит кушать.
Любой парень уже с детства начинает потихонечку осознавать, что он должен приносить деньги в дом, желательно законно заработанные. Парни часто боятся начинать отношения, живя в страхе того, что женщинам важны лишь деньги, и они отчасти правы. Но лишь отчасти — женщинам нужно не только это.
Но как можно любить себя, будучи парнем, если ты даже не можешь заплатить за элементарные вещи? Бывают, конечно, женщины, для которых деньги совсем не главное, но, как правило, причиной этому всему является то, что у такой женщины этих денег в достатке, и тогда она уже смотрит на остальные качества парня.
Но сможешь ли раскрыть свои качества полностью, если ты брошюрку с вакансиями даже раскрыть не смог? В общем, страх очевидный и вполне обоснованный.
Рост
Общество, история, медиа — всё это привило четкое осознание того, что идеальный мужчина — высокий. Стереотип достаточно старинный, чтобы пытаться его разрушить одной статьей в 2019, но мы попытаемся.
Девушкам нравятся высокие парни, и они начинают встречаться с ними только потому, что парень, помимо того, что высокий, наверняка обладает еще рядом положительных (а может, и не очень) качеств.
Наверняка ты видел, как низкорослый парень тоже пользуется популярностью, а всё из-за того, что он уверен в себе. Бывают исключительные случаи, когда девушки загоняют себя в рамки поиска какого-то идеала (чтобы и высокий, и целовать не нужно было далеко тянуться, и каблуки надеть), но таких единицы.
Также по земле ходят девушки, которым нравятся невысокие парни, а от долговязых они нос воротят. Поэтому, если ты недостаточно высоким уродился, не отчаивайся, ведь главное — твой мужской стержень.
Качество секса
Как ни странно, на публике ты никогда не услышишь от своего друга или от какого-нибудь другого парня, что он переживает за свою сексуальную репутацию, ведь с его слов там такой секс-гигант, что иногда кажется, что он придумал секс. Однако на деле всё обстоит чуть-чуть иначе.
Почти каждый парень переживает насчет того, что вдруг он не справляется, она имитирует, размер недостаточно подходящий.
Волосы
Более тонкий нюанс, который беспокоит более узкий социальный срез мужчин. Одни переживают, что волос много и они по всему телу — вроде брился 7 минут назад, а уже опять борода.
Другие переживают, что скоро их в боулинге будут путать с шарами из-за отсутствия волос (если ты сейчас не переживаешь по поводу своих волос, то подожди лет 10 — уж будь уверен, начнёшь). Особенно остро это болит у некоторых парней, у которых не растет борода и усы в эпоху, когда из этого сделали целый культ.
Много волос, мало бороды — это всё по драматизму, конечно, проигрывает старой доброй лысине. На что только бедные мужички не идут, чтобы её исправить: пересадка, мази, операция. А когда уже совсем отчаяние, то на сцену выходит кепка.
Сколько у неё было до меня
Это тоже применимо далеко не ко всем и в разной степени: одни не обращают внимания, другие спросят пару раз и сделают выводы. Есть даже некоторые мужчины, которые специально ищут себе девушку, которая еще не видела жизни и девственна.
А обычный парень переживает по стандартным критериям: было ли у девушки больше двух парней. Как показывает практика, не бывает такого. Сколько у девушки ни спрашивай — ты либо 2-й, либо 3-й. Но наверняка никто и не обрадуется честному ответу на вопрос «А какой я у тебя?» — «Сорок второй».
Поэтому лучше не лезть туда, куда не следует, и не задавать вопросы, к ответам на которые ты еще не готов. Она сейчас с тобой, и это главное. За исключением, когда ты сорок третий её парень.
Открыто показывать эмоции
С детства парням не разрешают плакать — ты же мужчина, ты должен быть сильным. Так оно и есть, всё справедливо: мужчина должен быть сильным.
Но куда же и без недостатков-то? А они есть в наличии, когда ты так воспитываешь ребенка. Проявление эмоций — это обязательная часть жизнедеятельности любого человека, и это нужно делать, чтобы облегчить душу, иначе они рано или поздно вырвутся наружу в совсем неподходящий для этого момент.
Плакать целыми днями, конечно, тоже не нужно, но раз в високосный год можно пустить одну мужскую скупую слезу, которая скатится с щеки по крепкой груди вниз к сильным ногам и упадет в землю, а потом на этом месте вырастет дерево.