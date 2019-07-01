Главные страхи мужчин, о которых они молчат

Но на самом деле нет ничего плохого, чтобы иногда дать себе слабину. В пределах разумного, конечно. Нытиком становиться тоже не следует — кого такой человек будет притягивать? Разве что таких же хлюпиков.

Но если есть страх, значит, есть постоянное размышление на эту тему. У тебя наверняка нет всех этих страхов, потому что ты бесстрашный атлант. Но почитай, о чем переживают остальные мужчины.

Быть уволенным

И потерять не только свое финансовое благополучие, но и стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Какая может быть уверенность, если ты гол как сокол? Тут уже даже речи не идет о каком-то предприятии или семье, которая тоже, как правило, любит кушать.

Любой парень уже с детства начинает потихонечку осознавать, что он должен приносить деньги в дом, желательно законно заработанные. Парни часто боятся начинать отношения, живя в страхе того, что женщинам важны лишь деньги, и они отчасти правы. Но лишь отчасти — женщинам нужно не только это.

Но как можно любить себя, будучи парнем, если ты даже не можешь заплатить за элементарные вещи? Бывают, конечно, женщины, для которых деньги совсем не главное, но, как правило, причиной этому всему является то, что у такой женщины этих денег в достатке, и тогда она уже смотрит на остальные качества парня.

Но сможешь ли раскрыть свои качества полностью, если ты брошюрку с вакансиями даже раскрыть не смог? В общем, страх очевидный и вполне обоснованный.

Рост

Общество, история, медиа — всё это привило четкое осознание того, что идеальный мужчина — высокий. Стереотип достаточно старинный, чтобы пытаться его разрушить одной статьей в 2019, но мы попытаемся.

Девушкам нравятся высокие парни, и они начинают встречаться с ними только потому, что парень, помимо того, что высокий, наверняка обладает еще рядом положительных (а может, и не очень) качеств.

Наверняка ты видел, как низкорослый парень тоже пользуется популярностью, а всё из-за того, что он уверен в себе. Бывают исключительные случаи, когда девушки загоняют себя в рамки поиска какого-то идеала (чтобы и высокий, и целовать не нужно было далеко тянуться, и каблуки надеть), но таких единицы.

Также по земле ходят девушки, которым нравятся невысокие парни, а от долговязых они нос воротят. Поэтому, если ты недостаточно высоким уродился, не отчаивайся, ведь главное — твой мужской стержень.

Качество секса

Как ни странно, на публике ты никогда не услышишь от своего друга или от какого-нибудь другого парня, что он переживает за свою сексуальную репутацию, ведь с его слов там такой секс-гигант, что иногда кажется, что он придумал секс. Однако на деле всё обстоит чуть-чуть иначе.