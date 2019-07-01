А король-то голый! Обнаженный Филипп Киркоров шокировал Сеть

Певец предложил всем желающим принять участие в новом конкурсе. Поклонники в ужасе, сообщает Пятый канал.
Популярный российский певец Филипп Киркоров призвал своих поклонников «повысить градус» и объявил на своей странице в Instagram конкурс. Певец предлагает всем желающим проявить фантазию и снять свой креативный видеоролик на припев песни «Стеснение пропало», а потом выложить его в Интернет и передать эстафету трем друзьям. Победителю король российской эстрады обещает 100 тысяч рублей (примерно 1390 евро).
Поклонники звезды, еще не пришедшие в себя от шока после появления голого Киркорова в его новом клипе, в ужасе от такой перспективы.
«Филипп Бедросович радостно приплясывает в авангарде нравственной деградации, позорище»; «Да уж… все ниже и ниже…»; «Чего еще от вас ожидать, страшно подумать…»; «Черти что! Вроде бы и голосом человека Бог наградил. Неужели для того, чтобы оставаться популярным, нужно становиться все более пошлым! Позорище!» — пишут они.
Впрочем, многим подписчикам идея артиста понравилась.
«Прекрасные идеи!; «Для того он и артист!»; «Киркоров приколист, молодец!» — поддержали певца фолловеры.