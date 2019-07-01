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Американский рок-певец приехал в Эстонию и обручился с местной жительницей!
ФОТО!

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Ralph Ciavolino, Musta Hundi uus bassimees, 05.05.2019.

ФОТО: Konstantin Sednev

В апреле музыкант из США Ральф Cиаволино приехал в Эстонию, чтобы обручиться со своей возлюбленной Мареэной. 

В мае в интервью порталу Elu24 Ральф упомянул, что считает эстонских женщин великолепными, а его подруга Мареэна помогает ему изучать местный язык. Теперь их отношения зашли настолько далеко, что музыкант и жительница Эстонии планируют начать жить вместе, а по некоторым сообщениям Ральф уже сделал предложение руки и сердца, которое Мареэна с радостью приняла. 

48-летний Ральф Cиаволино является членом группы Must Hunt, в которую его пригласил друг Брэд Юрьенс. Познакомились они в США. 

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