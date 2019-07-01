Американский рок-певец приехал в Эстонию и обручился с местной жительницей!

В мае в интервью порталу Elu24 Ральф упомянул, что считает эстонских женщин великолепными, а его подруга Мареэна помогает ему изучать местный язык. Теперь их отношения зашли настолько далеко, что музыкант и жительница Эстонии планируют начать жить вместе, а по некоторым сообщениям Ральф уже сделал предложение руки и сердца, которое Мареэна с радостью приняла.